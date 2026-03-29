Doveva essere una vittoria e così è stato ieri sera al Palarcobaleno di Pizzo. Dopo le buone prestazioni con le prime tre della classe la sfida con la sesta in classifica appariva impresa realizzabile per la neo promossa calabrese. La Marpesca Lory Volley batte 3-0 Brico City di Zafferana Etnea e vola a 23 punti facendo un passo importantissimo verso la salvezza. Supera la Franco Tigani e balza all’ottavo posto in classifica.

Partita delicata soprattutto per la posta in palio per le calabresi contro la oramai salva Zafferana e così il match inizia con le ragazze di mister Monopoli un po’ contratte che concedono qualche punto di vantaggio alle ospiti.

Giusto il tempo di capire le corrette dinamiche necessarie da parte dei Mister Monopoli e Simoncelli ed il sestetto capitanato da Natascia Mancuso mette la freccia e si aggiudica il primo parziale 25-20. Il secondo set non lascia scampo alle ospiti con le padrone di casa sempre in gestione ed in pieno controllo del set. Si chiude anche il secondo parziale con identico punteggio 25-20.

Ad inizio terzo set le ragazze della Marpesca tirano un po’ il fiato e Zafferana ne approfitta per allungare 13-8 ma poi Raitis sale in cattedra in piena sintonia con la regista Russo, Mancuso in battuta agganciano e superano le Catanesi ed il parziale cambia padrone . Chiude la Marpesca 25-18 ed il Palarcobaleno esplode in un tripudio di festa ed emozioni.

Una vittoria di gruppo costruita punto su punto da tutte le quattordici atlete chiamate in causa per questo importantissimo match. Da segnalare la presenza in panchina delle padrone di casa delle giovanissime Oksyuk, Shpak, Santaguida e Polito provenienti dal settore giovanile di mister Amerato che rappresenta il fiore all’occhiello della giovane società di Pizzo.

Salvezza più vicina e testa al delicatissimo prossimo match che vedrà la Lory impegnata nel sentitissimo derby contro la Todo Vibo Valentia.

Ora si rispetterà un turno di riposo per le festività pasquali ma la Marpesca sarà chiamata a difendere il titolo del Memorial Simonetta Avalle, conquistato lo scorso anno, a Rossano il 3 aprile.