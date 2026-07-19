Tre giorni di eventi tra competizioni sportive, incontri culturali e intrattenimento animeranno il lungomare Cristoforo Colombo. In programma tornei, talk e spettacoli, con l’obiettivo di replicare il successo dello scorso anno

Tutto pronto a Pizzo per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva calabrese. Dal 5 al 7 agosto, il lungomare Cristoforo Colombo tornerà a essere il fulcro del dinamismo giovanile con il Marina Summer Fest, manifestazione capace di coniugare sport, cultura e intrattenimento in una cornice suggestiva.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato la partecipazione di circa 150 atleti e un’affluenza record di pubblico, gli organizzatori rilanciano con una proposta ancora più ambiziosa. Il lungomare si prepara infatti a trasformarsi nel «cuore pulsante dello sport estivo calabrese», confermando la crescita costante dell’evento.

Realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pizzo, il festival si articolerà in una tre giorni intensa e articolata, capace di unire agonismo, formazione e intrattenimento sociale. Un format che punta a consolidarsi come riferimento per il territorio, valorizzando al tempo stesso il turismo e la partecipazione.

Il programma prenderà il via il 5 agosto con una serata inaugurale dedicata alla riflessione e al confronto. Al centro, un talk multidisciplinare con la partecipazione di esperti del settore: «giornalisti, professionisti dello sport, psicologi e medici» saranno protagonisti di un dibattito sui temi del benessere, dell’etica sportiva e del ruolo sociale delle manifestazioni.

Il cuore competitivo dell’evento si svilupperà invece il 6 e 7 agosto, con i campi di gara pronti ad accogliere le sfide più attese. Tra queste spicca il torneo di basket 3x3, nelle categorie Open e Under 16, che si conferma «tappa ufficiale del circuito regionale in partnership con la FIP». Accanto al playground, spazio anche agli sport sulla sabbia, con tornei di beach soccer e beach volley, in un programma che punta a superare i numeri già significativi della passata edizione.

Ma il Marina Summer Fest non è solo competizione. Al termine delle gare, il lungomare continuerà a vivere grazie a momenti di spettacolo e aggregazione. «Il festival continuerà ad animare il lungomare con performance live e DJ set», offrendo a residenti e turisti un’esperienza completa, capace di unire sport e divertimento.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: replicare e superare il successo dello scorso anno, quando la manifestazione è riuscita a richiamare «migliaia di giovani in un clima di sana partecipazione sportiva». Un segnale importante per il territorio, che vede nello sport uno strumento di crescita sociale e valorizzazione turistica.

Con l’apertura imminente delle iscrizioni e una macchina organizzativa già pienamente operativa, il Marina Summer Fest si conferma così un pilastro dell’estate di Pizzo, pronto a riportare energia, partecipazione e spettacolo lungo uno dei tratti più suggestivi della costa calabrese.