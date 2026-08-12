Anche quest'anno “La Normanna” si è confermata una delle gare podistiche più importanti del sud Italia. A Mileto nell'occasione sono giunti oltre 300 atleti provenienti dall'Italia e dall'estero. Ad aggiudicarsi la prestigiosa competizione agonistica sono stati Sahran Zouhir e Laura Nardo, rispettivamente primi nelle gare maschile e femminile. Ma la sensazione, alla fine, è che hanno vinto tutti, al di là del risultato ottenuto sul “campo”. Tra i podisti che si sono cimentati lungo il tracciato di dieci chilometri, ideato dal patron Salvatore Auddino, anche quest'anno sono da segnalazioni quelli dell'Atletica San Costantino. Una presenza importante e significativa, che va oltre il semplice risultato conseguito da ognuno di loro all'ordine di arrivo.

«Tutti quanti noi - spiega oggi il presidente della società sportiva Tonino Panuccio, presentatosi ai nastri di partenza de “La Normanna” insieme a altri sei atleti del sodalizio - abbiamo affrontato il percorso con impegno e determinazione, ottenendo risultati discreti e confermando ancora una volta la voglia di metterci alla prova nelle competizioni podistiche. La manifestazione ha regalato una bella giornata di sport, caratterizzata da una significativa partecipazione di atleti e appassionati e da un clima di sana competizione e amicizia. È stata una giornata all'insegna dello sport, della passione e della condivisione. Per noi dell'Atletica San Costantino - conclude Panuccio - l'annuale partecipazione a “La Normanna” rappresenta un ulteriore e importante passo nel percorso della Società, che continua a promuovere la pratica sportiva e i valori della disciplina, portando i propri colori nelle principali manifestazioni del territorio e non solo. Complimenti a tutti gli atleti partecipanti e all'organizzazione per la splendida giornata di sport vissuta a Mileto».