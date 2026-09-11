Tra l'entusiasmo delle neopromosse e le ambizioni di vertice, Tropea, Mileto, Nuova Ada, Stella Mileto, San Costantino e Sant'Onofrio si preparano all'esordio del 27 settembre

Il prossimo 27 settembre segnerà il fischio d'inizio e il ritorno in campo del campionato di Prima Categoria, un appuntamento attesissimo da tifosi e addetti ai lavori. Dopo l'ufficializzazione dei quattro gironi, cresce la febbre da esordio per le compagini del territorio, pronte a difendere i colori locali in una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.

Il raggruppamento che vede protagoniste le formazioni del Vibonese è il Girone C, composto da 15 squadre ai nastri di partenza, di cui ben sei rappresentano la provincia di Vibo Valentia. Tropea, Mileto, Nuova Ada, Stella Mileto, San Costantino e Sant'Onofrio: sono queste le sei sorelle vibonesi pronte a intraprendere il nuovo cammino, ciascuna spinta da grandi ambizioni e da una forte voglia di rivalsa.

Neopromosse a caccia di conferme e stabilità

L'entusiasmo è alle stelle soprattutto in casa Tropea, San Costantino e Mileto. Queste tre realtà, nel giro di poco tempo, sono state capaci di costruire un ciclo vincente che le ha condotte con merito al salto di categoria. Ora, però, arriva la prova del nove: affrontare un torneo decisamente più impegnativo e livellato verso l'alto come quello di Prima Categoria, dove l'obiettivo prioritario sarà prima di tutto consolidarsi e centrare la salvezza.

Nuova Ada e Stella Mileto: le mine vaganti

Cercano conferme importanti Nuova Ada e Stella Mileto. Già nella passata stagione entrambe le squadre avevano dimostrato di avere le carte in regola per stare nei quartieri alti, proponendosi come autentiche mine vaganti nella corsa ai playoff. Durante l'estate le rose sono cambiate molto, ma il livello di competitività è rimasto altissimo. Occhi puntati in particolare sul Nuova Ada, protagonista di un mercato estivo di spessore con colpi ad effetto messi a segno dalla dirigenza.

Sant'Onofrio, la possibile sorpresa del torneo

Infine, attenzione al Sant'Onofrio, che potrebbe rivelarsi la vera nota lieta e la grande sorpresa del campionato. La società giallorossa è stata tra le più attive nell'ultima sessione di trasferimenti: i recenti botti di mercato hanno rinvigorito la rosa con innesti di primo livello ed elementi di grande esperienza per la categoria.

Il quadro delle avversarie

Per centrare i rispettivi obiettivi, le sei vibonesi dovranno vedersela con avversarie agguerrite provenienti dalle altre province. A completare il quadro delle 15 partecipanti al Girone C ci saranno infatti: Bivongi, Caraffa, Guardavalle, Palermiti, Prasar, Promosport, Real Montepaone, Seles e Sersalese.

Il conto alla rovescia è terminato: il 27 settembre parola al campo.