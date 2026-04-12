Il campionato di Prima Categoria riprende, dopo la lunga sosta per la festività di Pasqua, e lo fa in occasione della ventiseiesima giornata che non ha risparmiato scossoni.

L’anticipo

Sabato in programma il consueto anticipo che vedeva il Sant'Onofrio ospitare il Bivongi. I giallorossi, innanzitutto, sfatano finalmente il tabù della prima vittoria in questo girone di ritorno tornando peraltro al successo dopo tre mesi. In terra vibonese, la compagine di mister Bruni passa per 1-0 grazie alla decisiva rete di Maragò.

Le gare della domenica

Il campionato però riprende col botto dal momento che, in programma, c'era lo scontro diretto al vertice tra Roccella e Real Montepaone. Né vincitori né vinti nella sfida al vertice ma con il Roccella che, per lunghi tratti, accarezza la vittoria grazie all'iniziale vantaggio di Paredes (velenoso tiro cross). In pieno recupero, però, Maida sigla il pari e adesso il Real Montepaone può tentare il sorpasso domenica prossima. Da terza incomoda, il Guardavalle diventa una seria candidata alla vittoria finale, dal momento che approfitta dello scontro sopra menzionato e fa il suo dovere contro la Seles e centrano il decimo risultato utile consecutivo: finisce 3-1 grazie alla doppietta di Iorfida e alla rete di Caporale e, adesso, i giallorossi insidiano davvero il primo posto.

Ipoteca il piazzamento playoff il Città di Siderno che torna, dal campo del Palermiti Girifalco, con tre punti che avvicinano considerevolmente l'obiettivo: straripanti ed esagerati i bianco/azzurri si impongono per 2-7: al festival del gol partecipano Tassone e Alessio Archinà con una doppietta a testa e poi, con una marcatura ciascuno Carabetta, Denaro e Antonio Archinà. Match tutto intriso di giallonero quello tra Caraffa e Laureana ma a sorridere, alla fine, sono i reggini che trovano tre punti salvezza grazie all'1-3 finale: a timbrare il successo sono Ferraro, Iannelli e Cannitello. Impegnato sul campo del Locri NG invece la Stella Mileto, quest'ultima già ampiamente salva ma non per questo arrendevole. Il match finisce 2-2 ma con il vibonese Loiacono che si prende le copertine siglando una doppietta: per i locali in gol Ventimiglia e Siciliano. Torna alla vittoria dopo due turni il Nuova Ada che, davanti al proprio pubblico, piega il Prasar per 2-1: successo interamente firmato da Varano, autore di due reti. Turno di riposo per la Polisportiva Spilinga.

I risultati

Sant'Onofrio-Bivongi 1-0

Caraffa-Laureana 1-3

Guardavalle-Seles 3-0

Locri NG-Stella Mileto 2-2

Nuova Ada-Prasar 2-1

Palermiti-Città di Siderno 2-7

Roccella-Real Montepaone 1-1

Riposa: Pol. Spilinga

La classifica

Roccella 55

Real Montepaone 53

Guardavalle 52

Città di Siderno 49

Bivongi 42

Pol. Spilinga 41

Stella Mileto 34

Caraffa 33

Nuova Ada 33

Laureana 29

Locri NG 26

Sant'Onofrio 22

Prasar 19

Palermiti Gir. 10

Seles 9