Cadono Sant’Onofrio e Pol. Spilinga, rispettivamente sui campi di Città di Siderno e Locri NG. Divertente 2-2 tra Stella Mileto e Guardavalle

Una classifica ancora da costruire, sia per quel che riguarda la vetta che per quel che riguarda i playoff. Il campionato di Prima Categoria ha messo in archivio anche la ventitreesima giornata che ha contribuito a dare un altro piccolo tassello per le zone alte.

Gli anticipi

Il calendario di giornata offriva tre anticipi, disputatisi sabato, e in uno di essi scendeva in campo una delle due capoliste, ovvero il Roccella. Non era facile l'impegno dei rossoneri ospiti di un Bivongi alla ricerca di un piazzamento playoff, e alla fine la buccia di banana ha fatto… il suo corso. Cade infatti, abbastanza inaspettatamente, il Roccella che registra la sua prima sconfitta nel girone di ritorno ma soprattutto la sua prima sconfitta dopo tre mesi (era il 7 dicembre). Continua la sua corsa playoff dunque il Bivongi che riduce il gap proprio dal Roccella, battendolo 3-1: apre le danze Passarelli e poi, tra fine primo tempo e inizio del secondo, chiude la contesa la doppietta di Minervino. Bargas cerca di riaprirla ma non basta.

Blitz playoff anche per il Città di Siderno, quinto e a meno uno dal Bivongi, che batte di misura un Sant’Onofrio che sembra in caduta libera (nessuna vittoria nel girone di ritorno). I locali esultano grazie al decisivo gol di Denaro a fine primo tempo. Cade sul più bello il Pol. Spilinga che, dopo quattro vittorie consecutive, cede in casa del Locri NG e rallenta la sua corsa ai playoff. I giallorossi vengono sconfitti con un gol di Angiò, alla mezz’ora del secondo tempo.

Le gare della domenica

Nella domenica pomeriggio stecca anche quella che era l'altra co-capolista, ovvero l Real Montepaone, che in casa del Laureana non va oltre lo 0-0. Un pareggio tutto sommato dolce però, perché ai giallovedi basra per riprendersi la vetta solitaria della classifica. Non riesce ad approfittarne il Guardavalle che impatta per 2-2 in casa della Stella Mileto e, contemporaneamente, infila il suo settimo risultato utile consecutivo: risultato che si sblocca alla mezz’ora del primo tempo grazie a Davide Spina ma, poco dopo, Nesci riacciuffa il pari, ed è proprio Nesci a firmare la doppietta personale, nella ripresa, per il 2-2 finale.

Tre punti esterni per il Nuova Ada che doma il campo del Palermiti Girifalco per 0-1: il man of the match è Tripodi che centra la marcatura a cinque minuti dalla ripresa. Chiude il programma Prasar-Caraffa che termina con un pimpante 2-2.

Le partite

Bivongi-Roccella 3-1

Città di Siderno-Sant'Onofrio 1-0

Locri NG-Spilinga 1-0

Laureana-Real Montepaone 0-0

Palermiti Gir.-Nuova Ada 0-1

Prasar-Caraffa 2-2

Stella Mileto-Guardavalle 2-2

Riposa Seles

Ritirato Siderno 1911

La classifica

Real Montepaone 49

Roccella 48

Guardavalle 43

Bivongi 41

Città di Siderno 40

Pol. Spilinga 38

Caraffa 29

Stella Mileto 29

Nuova Ada 29

Laureana 26

Locri NG 22

Sant’Onofrio 19

Prasar 16

Palermiti Gir. 10

Seles 9