Sono andati via oltre due terzi del campionato di Prima Categoria (girone C) che si sta per addentrare nella sua fase più decisiva. Nel frattempo il ventiquattresimo turno ha consegnato ai posteri un tassello in più di quella che sarà la classifica finale.

L’anticipo

Si apre come di consueto con l'anticipo del sabato che vedeva il derby tutto vibonese tra Sant'Onofrio e Stella Mileto. Prosegue il girone di ritorno da incubo per la compagine santonofrese che perde contro i “cugini” biancorossi e rimanda ancora la prima vittoria del 2026 (due soli punti finora nel girone di ritorno). Finisce 1-3 e succede tutto nella ripresa: apre Sette al decimo del secondo tempo, poi il tris ospite. A tempo scaduto la rete locale firmata da Ciliberto.

Le gare della domenica

Dopo essersela ripresa settimana scorsa, il Real Montepaone non ha alcuna intenzione di lasciare la vetta. I gialloverdi espugnano infatti il campo della Polisportiva Spilinga ma solo nel finale: i catanzaresi esultano grazie alla rete di Romeo ma i vibonesi possono recriminare per un rigore sbagliato di Femia sullo 0-0. Tre punti che mantengono a meno uno il Roccella, peraltro prossimo avversario. Proprio il Roccella si scuote dall'inaspettata sconfitta di settimana scorsa, battendo la Seles e attendendo adesso il decisivo scontro diretto: successo di rimonta per 3-1 grazie alle reti di Paredes, Bargas e un autogol degli ospiti.



Rimane sempre in agguato il Guardavalle che, in casa contro il Prasar, infila il suo ottavo risultato utile consecutivo. I giallorossi si impongono nettamente per 3-0 grazie alle reti di Victor, Caporale e Nesci e si preparano a dare l'assalto al vertice.

Rallenta la sua corsa invece il Bivongi, sempre più in ottica playoff: in casa del Caraffa ciò che ne viene fuori è un pirotecnico 3-3: per gli ospiti le firme sono di Coniglio, Alfarano e Sanchez. Caduta interna per il Nuova Ada che perde per 1-2 contro il Città di Siderno: iniziale vantaggio della compagine delle preserre con Ghiglione, poi il ribaltone bianco/azzurro firmato da Carabetta e Bottiglieri. Infine acuto salvezza per il Locri NG che supera, sul terreno amico, il Palermiti Girifalco per 2-1 grazie a Vita e Futia.

I risultati

Sant'Onofrio-Stella Mileto 1-3

Caraffa-Bivongi 3-3

Guardavalle-Prasar 3-0

Locri NG-Palermiti Gir. 2-1

Nuova Ada-Città di Siderno 1-2

Pol Spilimga-Real Montepaone 0-1

Roccella-Seles 3-1

Riposa Laureana

Ritirato Siderno 1911

La classifica