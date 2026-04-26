Un campionato di Prima Categoria mai così equilibrato ed emozionante ai vertici come quest'anno. Incertezza fino all'ultimo sta contraddistinguendo il girone C che, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi la ventottesima nonché terzultima giornata della stagione. Ecco il bilancio (anche) delle vibonesi.

L’anticipo

Una squadra vibonese coinvolta nel consueto anticipo del sabato. Dopo la cinquina rifilata al Palermiti Girifalco settimana scorsa e centrato il quinto risultato utile di fila, la Stella Mileto deve cedere il passo a un lanciatissimo Siderno che ottiene la sua sesta vittoria di fila (ottavo risultato utile consecutivo) e si inserisce clamorosamente nella lotta di vertice. Quello bianco/azzurro è un fiume in piena che travolge anche i vibonesi: di 3-2 il risultato finale. La sblocca dopo soli due minuti Cecere e poi, al quarto d’ora, arriva anche il raddoppio con Carabetta con quest’ultimo che sigla la sua personale doppietta per il momentaneo tris. La compagine biancorossa tenta la reazione e prima trova il gol con Loiacono e poi anche il 3-2 con Artusa ma non basta.

Le partite della domenica

Uno scontro diretto inatteso quanto affascinante, ed erano proprio sul match tra Real Montepaone e Guardavalle i riflettori poiché in gioco c'era la vetta. E la vetta, però, se la tiene ben stretta il Real Montepaone che ricaccia indietro i rivali giallorossi battendoli, sul loro campo, per 2-3: le firme sono di Maida, Alassani e un autogol mentre non bastano le reti locali a cura di Nesci e Denilson. A 180 minuti dalla fine, per i gialloverdi potrebbe essere una vittoria fondamentale per la volata primo posto.

Dopo aver perso la vetta, a causa del turno di riposo, il Roccella torna in campo e lo fa per vincere, rimanendo così a stretto contatto con il primo posto. Innanzitutto i rossoneri si riprendono il secondo posto, a discapito del Guardavalle. Sul terreno della Pol. Spilinga finisce 1-2: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Paredes e Figliomeni, bomber Maluccio la riapre per i vibonesi ma non basta. Roccella a meno uno dalla vetta. Ancora viva la possibilità playoff per il Bivongi che, in casa del Locri NG, rifila un poker: padroni di casa due volte in vantaggio con Curulli e Ventimiglia, il Bivongi però ha la forza di ribaltarla con la doppietta di Marulla e le reti di Sanchez e Minervino.

Ritrova il successo il Nuova Ada che, contro Seles, si impone per 2-0 grazie alle reti di Figliuzzi e Varano. Era un ipotetico spareggio playout quello tra Palermiti Girifalco e Prasar, a sorridere però sono i padroni di casa che si impongono con un secco 3-0. Tre punti pesanti per la salvezza infine per il Sant'Onofrio dal momento che se ne giocava una grossa fetta. Contro il Laureana il match non parte bene, visto l'iniziale vantaggio ospite. Bomber Tamburro però scaccia via la paura e con una doppietta regala la vittoria.

I risultati

Siderno-Stella Mileto 3-2

Sant'Onofrio-Laureana 2-1

Guardavalle-Real Montepaone 2-3

Locri NG-Bivongi 2-4

Nuova Ada-Seles 2-0

Palermiti Gir.-Prasar 3-0

Pol. Spilinga-Roccella 1-2

La classifica

Real Montepaone 59

Roccella 58

Siderno 55

Guardavalle 55

Bivongi 48

Pol. Spilinga 41

Stella Mileto 37

Nuova Ada 36

Caraffa 33

Laureana 29

Locri NG 26

Sant'Onofrio 26

Prasar 22

Palermiti 13

Seles 10