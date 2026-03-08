La fase più delicata della stagione del campionato di Prima Categoria è già in corso e la corsa alla vetta è più infuocata che mai, senza dimenticare la bagarre playoff. Ecco il bilancio della ventiduesima giornata appena trascorsa.

L’anticipo

Il turno si apre, come al solito, di sabato e con una vibonese in campo: ovvero il Sant'Onofrio. La compagine giallorossa però continua a palesare evidenti difficoltà in questo girone di ritorno che la vede ancora senza vittorie. La formazione di mister Bruni, infatti, non riesce a battere neanche il fanalino di coda Palermiti Girifalco e adesso rischia seriamente lo spettro play out. Davanti ai propri tifosi, i santonofresi impattano con un pirotecnico 3-3: partita subito in salita dal momento che gli ospiti trovano il doppio vantaggio prima con Vonella e poi con Simonetta, ma Petrolo e De Caria ristabiliscono gli equilibri. Palermiti di nuovo avanti ma è Ciliberto, alla fine, a fissare il definitivo 3-3.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica si infiamma il duello per la vetta tra le due co-capoliste Roccella e Real Montepaone. Entrambe fanno il loro dovere, con il Roccella che batte il Prasar con un sonoro 5-1 e manda un altro chiaro segnale: rossoneri senza alcun patema contro Prasar e gara mai in discussione basti pensare che il primo tempo è stato chiuso sul 4-0 grazie alla doppietta di Camara e alle reti di Bargas e Quinteros. Nella ripresa manita firmata da Figliomeni. Si riprende dalla sconfitta di settimana scorsa il Real Montepaone che risponde allo stesso modo al Roccella, battendo la Seles con un’altra manita: finisce 5-1 il match con la doppietta di Giglio e le reti di Saadaoui, Prata e Rachetta. Entrambe appaiate a quota 48 punti.

Finisce pari e patta la sfida tra Guardavalle e Città di Siderno, in quello che era uno scontro playoff. I giallorossi impattano in casa 1-1 ma, al contempo, inanellano il sesto risultato utile di fila. Reti tutte nella ripresa con gli ospiti inizialmente in vantaggio grazie a Tassone, pareggio definitivo di Nesci. Entra ufficialmente nelle prime cinque lo Spilinga che, nel match interno contro il Laureana, infila il quarto risultato utile consecutivo. I giallorossi esultano per 1-0 grazie al gol nel finale di Soriano. Sfida tra due squadre tranquille quella tra Caraffa e Stella Mileto, alla fine a sorridere sono i locali che si impongono per 2-0. Ritrova il successo il Nuova Ada che batte 2-0 il Locri NG: una rete per tempo con Greco nella prima frazione e Fgliuzzi nella ripresa.

I risultati

Sant'Onofrio-Palermiti Gir. 3-3

Caraffa-Stella Mileto 2-0

Guardavalle-Città di Siderno 1-1

Nuova Ada-Locri NG 2-0

Spilinga-Laureana 1-0

Real Montepaone-Seles 5-1

Roccella-Prasar 5-1

Riposa Bivongi

Ritirata Siderno 1911

La classifica

Real Montepaone 48

Roccella 48

Guardavalle 42

Bivongi 38

Pol. Spilinga 38

Città di Siderno 37

Caraffa 28

Stella Mileto 28

Nuova Ada 26

Laureana 25

Locri NG 19

Sant’Onofrio 19

Prasar 15

Palermiti Gir. 10

Seles 9