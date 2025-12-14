Cade la Stella Mileto, battuta in casa del Palermiti Girifalco. Piccolo rallentamento della capolista Real Montepaone, che fa 1-1 contro il Caraffa
Inizia a sentirsi l'atmosfera natalizia ma il campionato di Prima Categoria continua a correre e, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi anche la dodicesima giornata con le quattro vibonesi coinvolte.
L'anticipo
Si inizia con l'anticipo del sabato che vedeva di scena il Sant'Onofrio ospitare la Seles. I giallorossi si rialzano dalla caduta di Bivongi e battono la controparte gioiosana per 1-0. Vittoria di misura per i santonofresi e più sofferta del previsto. Quando infatti tutto sembrava indirizzato vero il pareggio, al novantesimo Maragò regala i tre punti ai compagni.
Le gare della domenica
Non cambia nulla, o quasi, nelle zone di vertice dopo le partite della domenica pomeriggio poiché le gerarchie si mantengono più o meno le stesse. Da menzionare però il mezzo passo falso della capolista Real Montepaone che, nel derby contro il Caraffa, impatta per 1-1 e stoppando la sua striscia di cinque vittorie consecutive: per i gialloverdi in gol Maida. Azzanna l’attimo il Guardavalle, seconda forza del torneo, alla sua quinta vittoria consecutiva dopo aver battuto anche il Laureana. I giallorossi accorciano sulla vetta, ora a meno uno, schiantando con un poker il Laureana: finisce 4-0 con le reti di Iorfida, De Sousa, Passarelli e Victor.
Tiene il passo il Roccella che mantiene il terzo posto dominando il fanalino di coda Siderno 1911: la compagine roccellese difende la terza piazza vincendo per 3-1: di Camara, Barreto e Pareder le firme. Altro stop per la Stella Mileto che, dopo il pari contro il Locri NG, impatta anche contro il Palermiti Gir. e scivola al quinto posto, per ora sempre dentro la griglia play off. A segnare la rete decisiva locale è stato Ferraina. A tallonare la compagine miletese, adsso, è il Pol. Spilinga che doma il Città di Siderno battendolo con un secco 3-0. Per i giallorossi grande prova e con un tris che matura interamente nella ripresa grazie a Femia, Maluccio F e Pugliese. Vince il Nuova Ada che piega a resistenza del Bivongi per 1-0, grazie al gol di Cantoni. Sfida salvezza tra Locri NG e Prasar, e a festeggiare sono i padroni di casa che si impongono per 2-1 grazie a Barbuto e Ventimiglia.
I risultati
Sant'Onofrio-Seles 1-0
Caraffa-Real Montepaone 1-1
Guardavalle-Laureana 4-0
Locri NG-Prasar 2-1
Nuova Ada-Bivongi 1-0
Palermiti Gir.-Stella Mileto 1-0
Spilinga-Città di Siderno 3-0
Roccella-Siderno 1911 3-1
la classifica
Real Montepaone 29
Guardavalle 28
Roccella 25
Città di Siderno 22
Stella Mileto 22
Pol. Spilinga 21
Bivongi 20
Caraffa 17
Nuova Ada 17
Sant’Onofrio 16
Laureana 13
Palermiti Gir. 12
Locri NG 10
Prasar 9
Seles 6
Siderno 1911 1
Il prossimo turno
Bivongi-Locri NG
Laureana-Sant'Onofrio
Prasar-Palermiti Gir.
Real Montepaone-Guardavalle
Roccella-Spilinga
Seles-Nuova Ada
Siderno 1911-Caraffa
Stella Mileto-Città di Siderno