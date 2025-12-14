Inizia a sentirsi l'atmosfera natalizia ma il campionato di Prima Categoria continua a correre e, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi anche la dodicesima giornata con le quattro vibonesi coinvolte.

L'anticipo

Si inizia con l'anticipo del sabato che vedeva di scena il Sant'Onofrio ospitare la Seles. I giallorossi si rialzano dalla caduta di Bivongi e battono la controparte gioiosana per 1-0. Vittoria di misura per i santonofresi e più sofferta del previsto. Quando infatti tutto sembrava indirizzato vero il pareggio, al novantesimo Maragò regala i tre punti ai compagni.

Le gare della domenica

Non cambia nulla, o quasi, nelle zone di vertice dopo le partite della domenica pomeriggio poiché le gerarchie si mantengono più o meno le stesse. Da menzionare però il mezzo passo falso della capolista Real Montepaone che, nel derby contro il Caraffa, impatta per 1-1 e stoppando la sua striscia di cinque vittorie consecutive: per i gialloverdi in gol Maida. Azzanna l’attimo il Guardavalle, seconda forza del torneo, alla sua quinta vittoria consecutiva dopo aver battuto anche il Laureana. I giallorossi accorciano sulla vetta, ora a meno uno, schiantando con un poker il Laureana: finisce 4-0 con le reti di Iorfida, De Sousa, Passarelli e Victor.

Tiene il passo il Roccella che mantiene il terzo posto dominando il fanalino di coda Siderno 1911: la compagine roccellese difende la terza piazza vincendo per 3-1: di Camara, Barreto e Pareder le firme. Altro stop per la Stella Mileto che, dopo il pari contro il Locri NG, impatta anche contro il Palermiti Gir. e scivola al quinto posto, per ora sempre dentro la griglia play off. A segnare la rete decisiva locale è stato Ferraina. A tallonare la compagine miletese, adsso, è il Pol. Spilinga che doma il Città di Siderno battendolo con un secco 3-0. Per i giallorossi grande prova e con un tris che matura interamente nella ripresa grazie a Femia, Maluccio F e Pugliese. Vince il Nuova Ada che piega a resistenza del Bivongi per 1-0, grazie al gol di Cantoni. Sfida salvezza tra Locri NG e Prasar, e a festeggiare sono i padroni di casa che si impongono per 2-1 grazie a Barbuto e Ventimiglia.

I risultati

Sant'Onofrio-Seles 1-0

Caraffa-Real Montepaone 1-1

Guardavalle-Laureana 4-0

Locri NG-Prasar 2-1

Nuova Ada-Bivongi 1-0

Palermiti Gir.-Stella Mileto 1-0

Spilinga-Città di Siderno 3-0

Roccella-Siderno 1911 3-1

la classifica

Real Montepaone 29

Guardavalle 28

Roccella 25

Città di Siderno 22

Stella Mileto 22

Pol. Spilinga 21

Bivongi 20

Caraffa 17

Nuova Ada 17

Sant’Onofrio 16

Laureana 13

Palermiti Gir. 12

Locri NG 10

Prasar 9

Seles 6

Siderno 1911 1

Il prossimo turno

Bivongi-Locri NG

Laureana-Sant'Onofrio

Prasar-Palermiti Gir.

Real Montepaone-Guardavalle

Roccella-Spilinga

Seles-Nuova Ada

Siderno 1911-Caraffa

Stella Mileto-Città di Siderno