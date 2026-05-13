Il futuro non aspetta, così come la programmazione. A pochissimi giorni dal termine della regular season del campionato di Prima Categoria (girone C) c'è già chi ha puntato lo sguardo al domani e tra le squadre che lo hanno fatto, c'è il Nuova Ada. La compagine delle Preserre, avendo chiuso a centro classifica e a quota 40 punti da neopromossa, è stata tra le protagoniste di questa stagione soprattutto nell'ultimo turno. I vibonesi infatti hanno fermato sull'1-1 quella che era la capolista Real Montepaone, consegnando di fatto primo posto e il salto in Promozione al Roccella.

Il rinnovo

Come detto, però, ora è tempo di programmare e giocare in anticipo è la cosa fondamentale. Se c'è una certezza dalla quale ripartire, quella si chiama Diego Surace: ufficiale infatti il rinnovo del tecnico con i colori rossoblù.

Arrivato a dicembre inoltrato, il tecnico si è subito messo a lavoro sfruttando anche il calciomercato invernale per cercare, quantomeno, di avvicinare la rosa al suo modo di vedere. Un intero girone di ritorno chiuso virtualmente al settimo posto, ma a meno cinque dalla zona playoff. Insomma, un cammino senza dubbio positivo e che ne testimonia la bontà del tecnico ex Capo Vaticano e Pizzo. Operato che ha conv into la società a puntare nuovamente su di lui, anche perché stavolta Diego Surace potrà plasmare fin dall'inizio la sua squadra, con il mercato estivo e la preparazione di mezzo.