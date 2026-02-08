Crolla il Sant’Onofrio che in casa del Guardavalle cede il passo per 3-0. Pari e patta tra il Laureana e la Stella Mileto, mentre Pol. Spilinga perde lo spareggio play off contro il Bivongi

Non sono mancate le emozioni al termine del diciottesimo turno del campionato di Prima Categoria e che continua a rimescolare le carte nella zona play off. Ecco il resoconto del girone C dove militano le quattro vibonesi Sant'Onofrio, Nuova Ada, Pol. Spilinga e Stella Mileto.

L’anticipo

Un solo anticipo del sabato questa volta e che vedeva di fronte Roccella e Locri NG. I padroni di casa cercano di mantenere il passo della capolista, rimanendo al secondo posto dopo aver battuto il Locri NG per 2-0. Le reti tutte nella ripresa portano le firme di Suraci e Figliomeni.

Tutte in campo domenica

Il big match della giornata era la sfida tra la capolista Real Montepaone e il Città di Siderno con ambizioni di vertice. I padroni di casa, però, sono costretti al pareggio dai sidernesi: finise 1-1 e gialloverdi che rallentano dopo quattro vittorie di fila.

Continua il momento magico del Guardavalle che batte anche il Sant'Onofrio e sale al terzo posto in classifica. Nella sfida tutta giallorossa, i locali hanno ragione sui vibonesi imponendosi con un secco 3-0. Dopo un primo tempo in equilibrio, succede tutto nella ripresa con le reti di Iorfida, Wilson e Passarelli. Era una sorta di spareggio per il quinto posto (ultimo utile per i play off) la sfida tra Pol. Spilinga e Bivongi e con i padroni di casa che cadono per 0-1 proprio nel finale, a causa di un gol di Primerano.

Pari e patta tra Laureana e Stella Mileto che frena la sua corsa alle prime cinque posizioni. Era impegnato in casa del Caraffa il Nuova Ada di mister Surace che ritorna con un punto: vantaggio vibonese con Ghiglione, poi il ribaltone locale e il definitivo 2-2 firmato da Mari. Era una sorta di antipasto play out (stando alla classifica) le sfide tra Seles-Prasar e Siderno 1911-Palermiti Girifalco. Nella prima sfida a imporsi è il Prasar per 2-4, mentre l'altra partita finisce 2-2: Pasqualino e Archinà per i locali, doppietta di Riey per gli ospiti.

I risultati

Caraffa-Nuova Ada 2-2

Guardavalle-Sant'Onofrio 3-0

Laureana-Stella Mileto 1-1

Pol. Spilinga-Bivongi 0-1

Real Montepaone-Città di Siderno 1-1

Roccella-Locri NG 2-0

Seles-Prasar 2-4

Siderno 1911-Palermiti Gir. 2-2

La classifica

Real Montepaone 45

Roccella 41

Guardavalle 37

Città di Siderno 36

Bivongi 35

Stella Mileto 27

Pol. Spilinga 26

Nuova Ada 25

Caraffa 23

Laureana 19

Locri NG 19

Prasar 18

Sant’Onofrio 18

Palermiti Gir. 13

Seles 10

Siderno 1911 3