Finisce pari e patta il derby tutto vibonese tra Stella Mileto e Nuova Ada: iniziale vantaggio ospite con Ghiglione, i biancorossi la raddrizzano grazie ad Andrade

Week end delle Palme passato sul campo per il campionato di Prima Categoria (girone C) che ha visto consumarsi la venticinquesima giornata, l'ultima prima della sosta di Pasqua. Ecco il resoconto quando mancano cinque giornate alla fine.

L'anticipo

Parte subito forte il turno, dal momento che l'anticipo prevedeva il match di alta quota tra Bivongi e Guardavalle. Consolida il terzo posto la compagine giallorossa, al suo nono risultato utile consecutivo, che espugna il campo del Bivongi e lo fa con forza, mandando un segnale chiaro per questo finale di stagione e, soprattutto, per i vertici. Gara mai in discussione e sbloccata dopo undici minuti con Vinicius e, prima dell’intervallo, arriva anche il raddoppio con Wilson. Il Bivongi non c’è e allora gli ospiti dilagano con le reti di Denilson, Carnà ed Ebirinwa mettendo a referto una pesante cinquina e il definitivo 0-5.

Le gare della domenica

Nel turno domenicale poteva esserci uno scossone e così è stato: il Roccella approfitta del turno di riposo della capolista Real Montepaone e balza in testa, dopo aver battuto il Laureana. Obiettivo centrato dunque per la compagine di Galati che ha ragione sul Laureana, battendolo per 0-2 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Figliomeni e Camara. Nel finale Bargas sbaglia un calcio di rigore.

Terza vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per il Città di Siderno che supera il Locri NG e mette un'ipoteca sul quarto posto: i bianco/azzurri esultano grazie alla rete decisiva di Archinà. Ritrova il successo lo Spilinga che, dopo due sconfitte consecutive (l'ultima una beffa contro il Real Montepaone) ritrova il sorriso battendo a domicilio il Palermiti e lo fa con uno straripante 2-5: giornata di grazia per Fabio Maluccio che mette a referto addirittura un poker mentre la manita è a cura di Vittorio Pugliese. Per gli ospiti in gol Antonio Serratore e Teti.

Di scena anche il derby tutto vibonese tra Stella Mileto e Nuova Ada, e con entrambe che si dividono la posta in palio, anche alla luce di una classifica tranquilla: al vantaggio ospite di Ghiglione replica Andrade. Ritrova i tre punti invece il Caraffa che, in casa della Seles, si impone per 1-3. Sembra un tabù interminabile quello del Sant'Onofrio, con al formazione giallorossa in estrema difficoltà e ancora a secco di vittorie nel girone di ritorno: i ragazzi di mister Bruni crollano anche in casa del Prasar per 3-1, a nulla vale la rete di Defina.

I risultati

Bivongi-Guardavalle 0-5

Città di Siderno-Locri NG 1-0

Laureana-Roccella 0-2

Palermiti Gir.-Spilinga 2-5

Prasar-Sant'Onofrio 3-1

Seles-caraffa 1-3

Stella Mileto-Nuova Ada 1-1

Riposa: Real Montepaone

Ritirato: Siderno 1911

La classifica

Roccella 54

Real Montepaone 52

Guardavalle 49

Città di Siderno 46

Bivongi 42

Spilinga 41

Caraffa 33

Stella Mileto 33

Nuova Ada 30

Laureana 26

Locri NG 25

Prasar 19

Sant’Onofrio 19

Palermiti Gir. 10

Seles 9