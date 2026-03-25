Il campionato di Prima Categoria (girone C) scenderà in campo anche domenica delle Palme, in occasione della venticinquesima giornata, per poi riposare nel successivo week end di Pasqua. Tra le quattro formazioni vibonesi impegnate nel girone, il Sant'Onofrio sembra essere quella più in difficoltà e attualmente in piena corsa per la salvezza.

Zero vittorie nel ritorno

La compagine giallorossa sta annaspando, basti pensare che non vince da oltre tre mesi (ultima vittoria contro Seles per 1-0, lo scorso 13 dicembre). Da lì un'involuzione che ha portato la squadra di mister Bruni nella zona rossa di classifica, con una salvezza diretta distante attualmente sei lunghezze e il rischio di un playout che è molto concreto. Per questo domenica diventa fondamentale lo scontro diretto contro Prasar che rincorre a tre lunghezze.



Tornando ai numeri, però, adesso bisogna sfatare il tabù della vittoria soprattutto in questo girone di ritorno dal momento che, in nove gare, ha registrato ben sette sconfitte e due soli pareggi. Insomma, l'ultimo squarcio di stagione diventa altamente decisivo e il calendario, in un certo senso, può dare una mano a patto però che i giallorossi facciano il loro dovere.



Domenica innanzitutto è fondamentale vincere nello scontro diretto sopra menzionato, poi si cercherà di fare il tutto per tutto in casa contro il Bivongi e poi, il 19 aprile, l'altro scontro diretto contro l'attuale fanalino di coda Seles. Sei punti contro Prasar e Seles potrebbero dunque ridare una speranza per la salvezza diretta, ma la vittoria non può più attendere.