Diciannovesima giornata del campionato di Prima categoria messa in archivio e che ha confermato il duello per la vetta tra Real Montepaone e Roccella. Ecco anche il bilancio delle vibonesi coinvolte.

Gli anticipi

Sabato alquanto ricco dal momento che ha visto ben quattro anticipi. Tra questi spiccava il derby vibonese tra Sant'Onofrio e Pol. Spilinga. Alla fine a sorridere sono gli ospiti che si prendono tre punti in casa dei “cugini” e li inguaiano. Primo tempo chiuso sull’1-1 con l’iniziale vantaggio ospite con Malerba e il pareggio del solito e intramontabile Tamburro. Nei minuti di recupero del secondo tempo, però, la doccia fredda targata Soriano. Sant’Onofrio adesso in piena zona play off.

Doveva essere un altro derby, stavolta tutto sidernese, quello tra Città di Siderno e Siderno 1911 ma non è mai iniziato per la mancata presentazione degli ospiti e il conseguente 3-0 a tavolino in favore dei padroni di casa che consolidano il terzo posto. Sa solo vincere nel girone di ritorno il Bivongi che, contro Seles, infila la quarta vittoria consecutiva: gara quasi mai senza storia e con i locali che chiudono i conti già nella prima frazione con ben cinque reti con la doppietta di Minervino e le reti di Deluca, Aiello e Passarelli. Nella ripresa la Seles accenna una reazione fare tre gol, ma non basta: finisce 5-3.

La notizia, per certi versi anche inaspettata, arriva però da Mileto dove i vibonesi riescono a battere la capolista Real Montepaone che non cadeva da ben undici giornate e da tre mesi di risultati utili di fila. A far esplodere l’apoteosi biancorossa sono Andrade e Spina M., a testimonianza anche di una Stella Mileto che non deve essere sottovalutata. Per i gialloverdi in rete il solito bomber Giglio, da tre partite consecutive in gol.

Le gare della domenica

Proprio il Roccella come un rapace approfitta dell’inattesa sconfitta della capolista e, in casa del Palermiti Girifalco, si impone per 1-2 inanellando la sesta vittoria di fila (ottavo risultato utile consecutivo): dopo soli sette minuti ecco il vantaggio di Camara ma i locali pervengono al pari con Riey nella ripresa, due minuti più tardi però ecco che Paredes regala i tre punti. Vetta adesso distante una sola lunghezza. Piccolo rallentamento per il Guardavalle che non riesce a infilare la sua terza vittoria di fila: in casa del Nuova Ada il match termina a reti inviolate e con i giallorossi che vengono scavalcati al terzo posto dal Città di Siderno. La sfida salvezza tra il Locri NG e il Caraffa termina 2-0 in favore dei padroni di casa che esultano grazie alle reti di Vita e Barbuto, allargando così a cinque lunghezze il divario con la zona play out. Chiude il programma Prasar-Laureana e con gli ospiti che fanno il blitz esterno grazie a Mercurio e Cannitello.

I risultati

Bivongi-Seles 5-3

Città di Siderno-Siderno 1911 3-0 tav.

Sant'Onofrio-Pol. Spilinga 1-2

Locri NG-Caraffa 2-0

Nuova Ada-Guardavalle 0-0

Palermiti Gir.-Roccella 1-2

Prasar-Laureana 1-2

Stella Mileto-Real Montepaone 2-1

La classifica

Real Montepaone 45

Roccella 44

Città di Siderno 39

Guardavalle 38

Bivongi 38

Stella Mileto 30

Pol. Spilinga 29

Nuova Ada 26

Caraffa 23

Locri NG 22

Laureana 22

Prasar 18

Sant’Onofrio 18

Palermiti Gir. 13

Seles 10

Siderno 1911 3