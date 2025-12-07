Continua a correre il campionato di Prima Categoria che, nel week end appena trascorso, ha visto concludersi anche l'undicesima giornata. Anche in questo caso qualche scossone, soprattutto ai vertici, è arrivato. Ecco dunque il bilancio nel girone dove sono coinvolte anche le quattro vibonesi Sant'Onofrio, Stella Mileto, Nuova Ada e Pol. Spilinga.

L’anticipo

Subito una vibonese coinvolta in uno dei due anticipi del sabato, con il sant'Onofrio che faceva visita al Bivongi. I giallorossi, però, cadono in terra bivongese ma rimangono comunque sopra la soglia play out. Partita divertente e ricca di gol, dal momento che alla fine i padroni di casa si impongono grazie a un pirotecnico 3-2: match sbloccato dai locali dopo soli otto minuti grazie a Minervino e, quattro minuti più tardi, arriva anche il raddoppio. La compagine santonofrese non si fascia la testa e, al quarto d’ora, dimezza le distanze con De Caria. Poco prima dell’intervallo, però, Marulla ristabilisce il doppio vantaggio. Nella riprsa Sokona tenta di riaprila, ma non basta.

Seconda vittoria consecutiva per il Città di Siderno (quattro nelle ultime cinque) con i bianco/azzurri che, davanti ai propri tifosi, battono 2-0 il Palermiti Girifalco e mantengono la propria posizione in zona play off: le reti di Khoris al diciottesimo del primo tempo e di Tassone a cinque minuti dal triplice fischio.

Le gare della domenica

Intenso il pomeriggio della domenica, con i riflettori puntati interamente sullo scontro di vertice tra le prime due della classe, ovvero Real Montepaone e Roccella, e alla fine a sorridere è proprio la capolista con il decisivo gol, alla mezz’ora, di Bitonte. Altro ruggito gialloverde. Doveva approfittare dello scontro diretto al vertice il Guardavalle e così è stato, dal momento che i giallorossi non fanno sconti al Seles imponendosi per 1-2 e agganciando il secondo posto in classifica. Per la compagine guardavallese le firme sono di Iorfida e Vinicius.

Piccolo rallentamento della Stella Mileto che, davanti ai propri tifosi, impatta contro il Locri NG. Finisce 1-1 il match con l’iniziale vantaggio di Loiacono alla mezz’ora inoltrata e il pareggio, a inizio ripresa, di Siciliano. Prosegue il momento positivo della Pol. Spilinga (una sola sconfitta nelle ultime otto gare) dal momento che i giallorossi tornano da Siderno con altri tre punti preziosi e che alimentano la corsa play off. Battuto a domicilio il Siderno 1911 per 1-2 gara inizialmente in salita, con il vantaggio locale dopo soli tre minuti a causa del gol di Fuda. Il pareggio però arriva pochi minuti dopo, all’undicesimo minuto, siglato da Mercatante mentre nella ripresa la compagine spilingese completa il sorpasso con Pugliese, il tris è a firma di Malerba alla mezz’ora del secondo tempo. Cade ancora il Nuova Ada che, dopo la sconfitta nel derby di una settimana fa e dopo l’esonero di mister Zungri, inciampa in quel di Catanzaro contro il Prasar. Vibonesi inizialmente avanti con Ghiglione, ma vengono poi ribaltati dai locali. Colpaccio del Caraffa in casa del Laureana.

I risultati

Bivongi-Sant'Onofrio 3-2

Città di Siderno-Palermiti 2-0

Stella Mileto-Locri NG 1-1

Laureana-Caraffa 0-1

Prasar-Nuova Ada 2-1

Real Montepaone-Roccella 1-0

Seles-Guardavalle 1-2

Siderno 1911-Pol. Spilinga 1-3

La classifica

Real Montepaone 28

Guardavalle 25

Roccella 22

Città di Siderno 22

Stella Mileto 22

Bivongi 20

Pol. Spilinga 18

Caraffa 16

Nuova Ada 14

Sant’Onofrio 13

Laureana 13

Prasar 9

Palermiti Gir. 9

Locri NG 7

Seles 6

Siderno 1911 1

Il prossimo turno

Sant'Onofrio-Seles

Caraffa-Real Montepaone

Guardavalle-Laureana

Locri NG-Prasar

Nuova Ada-Bivongi

Palermiti Gir.-Stella Mileto

Pol. Spilinga-Città di Siderno

Roccella-Siderno 1911