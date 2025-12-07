Il Sant’Onofrio cade in casa del Bivongi, blitz della Pol. Spilinga a Siderno. Continua la sua corsa il Guardavalle che adesso è secondo
Continua a correre il campionato di Prima Categoria che, nel week end appena trascorso, ha visto concludersi anche l'undicesima giornata. Anche in questo caso qualche scossone, soprattutto ai vertici, è arrivato. Ecco dunque il bilancio nel girone dove sono coinvolte anche le quattro vibonesi Sant'Onofrio, Stella Mileto, Nuova Ada e Pol. Spilinga.
L’anticipo
Subito una vibonese coinvolta in uno dei due anticipi del sabato, con il sant'Onofrio che faceva visita al Bivongi. I giallorossi, però, cadono in terra bivongese ma rimangono comunque sopra la soglia play out. Partita divertente e ricca di gol, dal momento che alla fine i padroni di casa si impongono grazie a un pirotecnico 3-2: match sbloccato dai locali dopo soli otto minuti grazie a Minervino e, quattro minuti più tardi, arriva anche il raddoppio. La compagine santonofrese non si fascia la testa e, al quarto d’ora, dimezza le distanze con De Caria. Poco prima dell’intervallo, però, Marulla ristabilisce il doppio vantaggio. Nella riprsa Sokona tenta di riaprila, ma non basta.
Seconda vittoria consecutiva per il Città di Siderno (quattro nelle ultime cinque) con i bianco/azzurri che, davanti ai propri tifosi, battono 2-0 il Palermiti Girifalco e mantengono la propria posizione in zona play off: le reti di Khoris al diciottesimo del primo tempo e di Tassone a cinque minuti dal triplice fischio.
Le gare della domenica
Intenso il pomeriggio della domenica, con i riflettori puntati interamente sullo scontro di vertice tra le prime due della classe, ovvero Real Montepaone e Roccella, e alla fine a sorridere è proprio la capolista con il decisivo gol, alla mezz’ora, di Bitonte. Altro ruggito gialloverde. Doveva approfittare dello scontro diretto al vertice il Guardavalle e così è stato, dal momento che i giallorossi non fanno sconti al Seles imponendosi per 1-2 e agganciando il secondo posto in classifica. Per la compagine guardavallese le firme sono di Iorfida e Vinicius.
Piccolo rallentamento della Stella Mileto che, davanti ai propri tifosi, impatta contro il Locri NG. Finisce 1-1 il match con l’iniziale vantaggio di Loiacono alla mezz’ora inoltrata e il pareggio, a inizio ripresa, di Siciliano. Prosegue il momento positivo della Pol. Spilinga (una sola sconfitta nelle ultime otto gare) dal momento che i giallorossi tornano da Siderno con altri tre punti preziosi e che alimentano la corsa play off. Battuto a domicilio il Siderno 1911 per 1-2 gara inizialmente in salita, con il vantaggio locale dopo soli tre minuti a causa del gol di Fuda. Il pareggio però arriva pochi minuti dopo, all’undicesimo minuto, siglato da Mercatante mentre nella ripresa la compagine spilingese completa il sorpasso con Pugliese, il tris è a firma di Malerba alla mezz’ora del secondo tempo. Cade ancora il Nuova Ada che, dopo la sconfitta nel derby di una settimana fa e dopo l’esonero di mister Zungri, inciampa in quel di Catanzaro contro il Prasar. Vibonesi inizialmente avanti con Ghiglione, ma vengono poi ribaltati dai locali. Colpaccio del Caraffa in casa del Laureana.
I risultati
Bivongi-Sant'Onofrio 3-2
Città di Siderno-Palermiti 2-0
Stella Mileto-Locri NG 1-1
Laureana-Caraffa 0-1
Prasar-Nuova Ada 2-1
Real Montepaone-Roccella 1-0
Seles-Guardavalle 1-2
Siderno 1911-Pol. Spilinga 1-3
La classifica
Real Montepaone 28
Guardavalle 25
Roccella 22
Città di Siderno 22
Stella Mileto 22
Bivongi 20
Pol. Spilinga 18
Caraffa 16
Nuova Ada 14
Sant’Onofrio 13
Laureana 13
Prasar 9
Palermiti Gir. 9
Locri NG 7
Seles 6
Siderno 1911 1
Il prossimo turno
Sant'Onofrio-Seles
Caraffa-Real Montepaone
Guardavalle-Laureana
Locri NG-Prasar
Nuova Ada-Bivongi
Palermiti Gir.-Stella Mileto
Pol. Spilinga-Città di Siderno
Roccella-Siderno 1911