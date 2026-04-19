Il campionato di Prima Categoria si appresta alla sua conclusione e, nel week end appena passato, ha visto giocarsi la sua ventisettesima giornata. A tre giornate dalla fine, qualche scossone e anche importante è arrivato.

Gli anticipi

Due anticipi nel pomeriggio del sabato, in uno scendeva in campo il Nuova Ada sul campo del Bivongi. Proprio questi ultimi si scrollano di dosso l'inaspettata sconfitta di Sant'Onofrio e ritrovano i tre punti che permettono di alimentare una seppur fragilissima speranza di un posto playoff. Termina 2-0 la sfida con le reti, tutte nel secondo tempo, di Minervino e Sanchez.

Delicata sfida salvezza tra Prasar e Locri NG e terminata con un’ampia vittoria dei catanzaresi. Un pomeriggio magico nello specifico per Paparazzo che griffa addirittura tutte e quattro le reti del 3-0 finale.

Le gare della domenica

Dopo lo scontro diretto al vertice di settimana scorsa, terminato in parità, il Real Montepaone coglie al volo l'attimo e approfitta del turno di riposo del Roccella: i gialloverdi battono nel derby il Caraffa e si riprendono il primo posto. Forse i tre punti più pesanti della stagione, con il match che termina 2-1 In gol i soliti Alassani e Giglio, per gli ospiti invece rete di Bellia.

Le carte per il vertice però si rimescolano incredibilmente e adesso rientra ufficialmente anche il Guardavalle. I giallorossi infilano la quarta vittoria consecutiva, nonché l'undicesimo risultato utile di fila e agganciano il Roccella al secondo posto, a una sola lunghezza dalla vetta. Incredibile rincorsa dei guardavallesi che espugnano anche il campo del Laureana per 0-2: in gol Carrà e Iorfida e adesso la supersfida alla capolista.

Momento di forma anche per il Città di Siderno che, contro lo Spilinga, infila la sua quinta vittoria consecutiva e congela sia il quarto posto che i playoff. I bianco/azzurri “demoliscono “ la Pol. Spilinga con un tennistico 6-0 grazie alle marcature di Tassone, Carabetta, Scrivo e la doppietta di Cecere, oltre all’iniziale autogol che ha aperto le danze. Il quarto posto è sotto chiave. Torna alla vittoria dopo due turni la Stella Mileto che, davanti ai propri tifosi, piega il Palermiti Girifalco con un perentorio 5-1: gara mai in discussione e coronata dalla doppietta del colombiano Andrade e dalle reti di Davide Spina, Valente e Loiacono.

Impatta 1-1 il Sant'Onofrio che, in casa del fanalino di coda Seles, non va oltre l’1-1 e adesso la salvezza diretta si complica. Per i santonofresi la rete di Da Dalt.

I risultati

Bivongi-Nuova Ada 2-0

Città di Siderno-Spilinga 6-0

Laureana-Guardavalle 0-2

Prasar-Locri NG 4-0

Real Montepaone-Caraffa 2-1

Seles-Sant'Onofrio 1-1

Stella Mileto-Palermiti 5-1

Riposa: Roccella

La classifica