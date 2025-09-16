Settembre ha accompagnato la fine dell'estate reintegrando, però, le domeniche del calcio dei gol e della trepidante attesa. Sono tornate le emozioni dei match e, soprattutto, i canti e il tifo del pubblico. Torna a scorrere il pallone sui campi nei principali campionati regionali (Eccellenza, Promozione A, Promozione B) e, a breve, ci sarà anche il fischio d'inizio della Prima Categoria ma, soprattutto, tornano le ambizioni che si incroceranno durante l'intero arco della stagione.

Si parte il 28 settembre

Sono stati resi noti infatti dalla Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) i raggruppamenti dei quattro gironi di Prima Categoria, con i calendari che apriranno le loro danze il prossimo 28 settembre. Sono 62 dunque le squadre ai nastri di partenza, suddivise nei quattro gironi regionali: 16 nel girone A e nel girone D e 15 nei raggruppamenti B e C. Nessuna gerarchia iniziale ma tanto equilibrio, come quello che ha sempre garantito tale campionato. Una sorta di antipasto è stato già dato con l'inizio della Coppa Calabria che domenica scorsa ha visto giocarsi le gare di andata dei sedicesimi di finale, e con i rispettivi return match in programma il prossimo week end. La settimana ancora successiva, invece, il fischio d'inizio con in palio i tre punti.

Il girone delle vibonesi

Il girone C è quello riguardante le squadre vibonesi, pronte a sgomitare per una gerarchia che non è stata ancora scritta ma che si formerà nel corso del tempo. Quattro dunque le compagini vibonesi ai nastri di partenza: Nuova Ada, Spilinga, Sant'Onofrio e Stella Mileto. Le prime due (che si sono già affrontate in Coppa Calabria) si affacciano con l'etichetta di neopromosse mentre le seconde due avranno l'obiettivo di mantenere e consolidare la categoria.

Nella giornata di oggi, comunque, la Lnd Calabria ha stilato la suddivisione dei quattro gironi, e quello che racchiude le vibonesi è il seguente.

GIRONE C: Bivongi, Caraffa, Siderno, Guardavalle, Laureana, Nuova Ada, Palermiti, Spilinga, Prasar, Real Montepaone, Roccella, Stella Mileto, Sant'Onofrio, Seles, Siderno 1911.