Di più non si poteva: è prorompente l'avvio stagionale del Nuova Ada che, in occasione della prima giornata del campionato di Prima Categoria, strapazza con un netto 4-1 il Siderno 1911. La formazione vibonese, peraltro con l'etichetta di neopromossa, concede una prestazione di esperienza e idee di gioco trovando così i suoi primi tre punti stagionali. Finisce infatti 4-1 la sfida condita dalla doppietta di un sontuoso Soriano e dalle reti di Mendoza e Ghiglione.

Buona la prima

Nel post partita, ecco le parole di mister Pino Zungri: «Fornita un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista, dal momento che avremmo potuto chiudere la prima frazione addirittura sul triplo vantaggio. In ogni caso credo non ci sia stata partita ma non per demeriti dell'avversario, bensì per meriti di tutti i miei ragazzi. Ho visto una squadra pimpante ma dobbiamo e possiamo fare ancora di più, seguendo l'iter che ci siamo prefissati e che ci deve portare a fare prestazioni eccellenti».

Un girone imprevedibile, ma il Nuova Ada intanto il primo squillo lo ha fatto: «Questo è un raggruppamento nuovo e rivoluzionato - continua Zungri - inoltre ci sono piazze blasonate come Siderno, Locri o Roccella. Questo però non ci deve riguardare perché abbiamo costruito una squadra in grado di puntare ai primi posti della classifica».

Un gruppo di grande spessore quello rossoblù, ecco allora come gestirlo in un campionato così: «Il segreto è la disciplina e la voglia di stare sempre sul pezzo, mantenendo la parola data e difendendo questi colori. L'amalgama sta aumentando e la squadra mi segue. Ci sono ampi margini di miglioramento».