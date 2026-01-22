Quanto i gol siano importanti nel calcio è inutile spiegarlo. Si segnano, si subiscono. Spesso fare rete non garantisce la vittoria ma permette di rimanere in partita e strappare anche dei punti pesanti.

Ed è proprio col gol che deve ritrovare il feeling il Capo Vaticano. La compagine neroverde, militante nel campionato di Promozione B e attualmente immischiata nella zona play out, deve cercare punti salvezza per raggiungere una zona di classifica più tranquilla. Per farlo, però, deve innanzitutto trovare l'intesa con la rete.

La compagine di mister Mangiapane, che nelle ultime uscite ha comunque fatto vedere buone cose, dopo venti giornate conta purtroppo il peggior attacco del torneo insieme al già rassegnato Bianco e all'Africo, dal momento che le reti sono solamente quattordici: meno di uno a partita. A confermare questa difficoltà di finalizzazione sono anche le ultime cinque uscite ufficiali di campionato, con la formazione ricadese che è andata a segno solo una volta (nell'ultima sfida contro il Taurianova).

Certo, tante sono state le situazioni e ognuna dovrebbe essere analizzata singolarmente, ma è indubbio che la vena realizzativa debba essere migliorata. In questo la dirigenza si muovendo e si è mossa, facendolo anche bene, acquisendo le prestazioni sportive di un giocatore come Carmelo Corrao (a segno domenica scorsa) che ha portato già maggiore brio alla manovra offensiva. Da prendere in considerazione anche il fatto che la squadra è quasi totalmente nuova e dunque l'assetto e gli equilibri che ne derivano contano tanto. Lavorare su questo aspetto per raggiungere la salvezza è la prima cosa, e mister Mangiapane lo sta già facendo. Intanto una buona occasione per la squadra di sbloccarsi definitivamente ci sarà domenica, nel match casalingo contro il fanalino di coda Bianco.