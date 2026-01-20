Una bambina di due anni e mezzo è deceduta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a seguito di serie difficoltà respiratorie per via di un wurstel che la piccola ha faticato ad ingerire rimanendo incastrato in gola. Giunta in ospedale in condizioni disperate, i medici hanno tentato di strapparla alla morte con ogni mezzo ma non c’è stato nulla da fare e la bambina è andata in arresto cardio-respiratorio rivelandosi vani i tentativi di soccorso da parte dei medici del reparto di Rianimazione. Nessuna responsabilità medica, al momento, anche perché allo stato i familiari della piccola non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Non improbabile, in ogni caso, l’apertura di un’inchiesta da parte della locale Procura della Repubblica per fare piena luce sull’accaduto e sgombrare il campo da eventuali responsabilità nei soccorsi. Non esclusa al momento l’autopsia per avere un quadro il più certo possibile sulle cause del decesso.