L'attaccante ritorna sul vittoria salvezza contro il Bianco: «Il campo era ai limiti della praticabilità e non ci permetteva di esprimere il nostro gioco ma ci abbiamo creduto fino alla fine»
Il Capo Vaticano conferma la sua lenta ma graduale crescita ritrovando innanzitutto la vittoria domenica, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Promozione B dopo i due pareggi consecutivi e con un successo che mancava appunto da sei giornate. Tre punti fondamentali dunque contro il Bianco, anche in ottica salvezza.
Parla Corrao
Tra i nuovi arrivi dal mercato di riparazione c'è anche Carmelo Corrao, un giocatore che di certo conosce la categoria e sa come si vince. Proprio l'attaccante, ex capitano della Virtus Rosarno, inizia la sua analisi a partire da domenica scorsa: «La partita contro il Bianco era molto delicata da ambo le parti, poiché per loro era l'ultima spiaggia e lo hanno dimostrato fin da subito con l'atteggiamento perché si vedeva che volevano fare punti, per noi invece era delicata perché volevamo innanzitutto tornare a vincere e volevamo farlo in casa, nonostante il campo fosse ai limiti della praticabilità a causa del maltempo e della pioggia battente, e con la partita che secondo me era da rinviare. Inoltre per il gioco che abbiamo noi, su quel campo non potevamo applicarlo».
La salita e poi il ribaltone: «Il Bianco l'ha sbloccata dopo solamente un minuto con un eurogol che ci ha messo a dura prova, perché non era facile ribaltarla con quel terreno. Nella ripresa però siamo stati bravi e ci abbiamo creduto fino alla fine».
Rivoluzione invernale
Un Capo Vaticano dunque che, al momento, risulta fuori dalla zona play out e con un buon andamento in questa alba del girone di ritorno, frutto anche delle diverse operazioni di mercato: «Nella finestra invernale - continua Corrao - sono arrivati diversi giocatori e con la squadra che è totalmente cambiata rispetto all'andata. Adesso stiamo cercando, insieme al mister, di trovare il giusto affiatamento e migliorarci come gruppo, in modo da continuare su questa strada e tirarci fuori dal pericolo».
Infranto il tabù gol
Sembra alle spalle anche il tabù gol, con i neroverdi che hanno siglato tre reti nelle ultime due partite dopo essere rimasti a secco nelle precedenti quattro uscite. A spezzare l'astinenza è stato proprio Corrao, due settimane fa, contro la sua ex squadra ovvero il Taurianova: «Prima che arrivassi non so come era la situazione, poiché sono qui solamente da tre partite ma posso dire che la squadra in queste tre uscite ha creato davvero tanto e ha rispecchiato quanto fatto in settimana, perché mettiamo in pratica tutto quello che proviamo in settimana. Diciamo che arriviamo sempre fino in fondo ma poi, per sfortuna o per mancanza di lucidità, non la mettiamo dentro ma ora stiamo trovando maggiormente la via del gol». Per i neroverdi all'orizzonte l'insidiosa trasferta in casa della Pro Pellaro.