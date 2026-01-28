Il Capo Vaticano conferma la sua lenta ma graduale crescita ritrovando innanzitutto la vittoria domenica, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Promozione B dopo i due pareggi consecutivi e con un successo che mancava appunto da sei giornate. Tre punti fondamentali dunque contro il Bianco, anche in ottica salvezza.

Parla Corrao

Tra i nuovi arrivi dal mercato di riparazione c'è anche Carmelo Corrao, un giocatore che di certo conosce la categoria e sa come si vince. Proprio l'attaccante, ex capitano della Virtus Rosarno, inizia la sua analisi a partire da domenica scorsa: «La partita contro il Bianco era molto delicata da ambo le parti, poiché per loro era l'ultima spiaggia e lo hanno dimostrato fin da subito con l'atteggiamento perché si vedeva che volevano fare punti, per noi invece era delicata perché volevamo innanzitutto tornare a vincere e volevamo farlo in casa, nonostante il campo fosse ai limiti della praticabilità a causa del maltempo e della pioggia battente, e con la partita che secondo me era da rinviare. Inoltre per il gioco che abbiamo noi, su quel campo non potevamo applicarlo».

La salita e poi il ribaltone: «Il Bianco l'ha sbloccata dopo solamente un minuto con un eurogol che ci ha messo a dura prova, perché non era facile ribaltarla con quel terreno. Nella ripresa però siamo stati bravi e ci abbiamo creduto fino alla fine».

Rivoluzione invernale

Un Capo Vaticano dunque che, al momento, risulta fuori dalla zona play out e con un buon andamento in questa alba del girone di ritorno, frutto anche delle diverse operazioni di mercato: «Nella finestra invernale - continua Corrao - sono arrivati diversi giocatori e con la squadra che è totalmente cambiata rispetto all'andata. Adesso stiamo cercando, insieme al mister, di trovare il giusto affiatamento e migliorarci come gruppo, in modo da continuare su questa strada e tirarci fuori dal pericolo».

Infranto il tabù gol

Sembra alle spalle anche il tabù gol, con i neroverdi che hanno siglato tre reti nelle ultime due partite dopo essere rimasti a secco nelle precedenti quattro uscite. A spezzare l'astinenza è stato proprio Corrao, due settimane fa, contro la sua ex squadra ovvero il Taurianova: «Prima che arrivassi non so come era la situazione, poiché sono qui solamente da tre partite ma posso dire che la squadra in queste tre uscite ha creato davvero tanto e ha rispecchiato quanto fatto in settimana, perché mettiamo in pratica tutto quello che proviamo in settimana. Diciamo che arriviamo sempre fino in fondo ma poi, per sfortuna o per mancanza di lucidità, non la mettiamo dentro ma ora stiamo trovando maggiormente la via del gol». Per i neroverdi all'orizzonte l'insidiosa trasferta in casa della Pro Pellaro.