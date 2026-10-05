Prosegue il momento magico del Pizzo, che nel quarto turno del campionato di Promozione (Girone B) conferma il suo ottimo stato di forma mettendo a segno il secondo successo consecutivo, il terzo risultato utile di fila. I napitini espugnano il campo della Bovese per 1-2, regalandosi la prima gioia esterna della stagione grazie a un primo tempo d'autorità firmato dalle reti di Perri e Bernardi.

La lettura tattica

Nel post-partita, mister Leonardo Viterbo analizza con grande soddisfazione la prova dei suoi, evidenziando il perfetto approccio tattico preparato durante la settimana: «Diciamo che è stata una bella vittoria, con i ragazzi che ci hanno creduto fin dal primo momento. L'avevamo preparata in un certo modo, riuscendo nel nostro intento di farli venire fuori e prenderli alle spalle dei difensori. Nel primo tempo abbiamo chiuso sul doppio vantaggio, ma potevamo anche fare il terzo gol senza soffrire».

«Punti pesanti per l'obiettivo»

Nella ripresa i padroni di casa hanno tentato la reazione d'orgoglio, ma il Pizzo ha avuto più volte la palla del definitivo colpo del K.O. prima di incassare la rete della Bovese. Un piccolo calo di cinismo che il tecnico napitino non esita a sottolineare, pur tenendosi stretto il bottino pieno: «Nella ripresa c'è stata la loro reazione, ma anche noi abbiamo avuto almeno tre palle-gol clamorose per chiuderla. Quando non si sfruttano le occasioni, inevitabilmente si prende gol ed è quello che è successo a noi, che abbiamo subito una rete alquanto banale. Resta comunque la prima vittoria in trasferta che fa tanto morale, perché sono punti pesanti messi in cascina per il nostro reale obiettivo che è la salvezza».