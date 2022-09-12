Tutti gli articoli di Sport
La scuola di calcio Asd Briatico in campo con un open day dedicato ai bambini e alle bambine frequentanti la scuola primaria. L’obiettivo è quello di far conoscere la realtà sportiva in vista dell’avvio della scuola calcio e al contempo fornire occasioni di svago ai piccoli aspiranti calciatori. L’appuntamento è previsto per sabato 17 settembre alle ore 10.00 presso l’oratorio San Nicola con termine previsto entro le 12.00: «Punteremo soprattutto a far divertire e al contempo fare recruitment in vista delle iscrizioni vere e proprie alla scuola calcio», anticipa mister Mirko Nicolino, allenatore della prima squadra. [Continua in basso]
La promozione in Seconda categoria
La stagione sportiva 2021-2022 ha portato buoni frutti per la formazione briaticese: «L’obiettivo era sin dall’inizio quello di partire con la prima squadra e poi con la scuola calcio l’anno successivo. Purtroppo la pandemia – aggiunge Nicolino – ci ha fatto perder un anno, ma dopo la promozione in Seconda Categoria della prima squadra abbiamo dato un’accelerata con il ritorno in campo anche dei bambini».
Attualmente l’asd ha a disposizione «sia lo stadio San Nicola, i cui lavori sono in via di completamento sia l’Oratorio San Nicola, concesso gentilmente dal parroco del paese, don Mino De Pascalis». L’associazione sportiva è presieduta da Catello Chianese. Nel ruolo di vicepresidente Daniele Pandullo, di ds Sergio Barillari, di dg Enzo Comerci. I team manager sono Filippo Franzone e Simone Tedesco, cassiere Francesco Caraccioli. Gli altri dirigenti accompagnatori sono invece Filippo Spinella, Nicola Caronzolo e Piero Marrella. Per la scuola calcio lo staff è in via di definizione ma si parte da una certezza, sarà guidato da Adriana Bonavita.