Mister Nicolino sull’iniziativa che punta a far conoscere la realtà sportiva: «Dopo la promozione in Seconda categoria della prima squadra abbiamo dato un'accelerata con il ritorno in campo anche dei bambini»

La scuola di calcio Asd Briatico in campo con un open day dedicato ai bambini e alle bambine frequentanti la scuola primaria. L’obiettivo è quello di far conoscere la realtà sportiva in vista dell’avvio della scuola calcio e al contempo fornire occasioni di svago ai piccoli aspiranti calciatori. L’appuntamento è previsto per sabato 17 settembre alle ore 10.00 presso l’oratorio San Nicola con termine previsto entro le 12.00: «Punteremo soprattutto a far divertire e al contempo fare recruitment in vista delle iscrizioni vere e proprie alla scuola calcio», anticipa mister Mirko Nicolino, allenatore della prima squadra. [Continua in basso]

La promozione in Seconda categoria

La stagione sportiva 2021-2022 ha portato buoni frutti per la formazione briaticese: «L’obiettivo era sin dall’inizio quello di partire con la prima squadra e poi con la scuola calcio l’anno successivo. Purtroppo la pandemia – aggiunge Nicolino – ci ha fatto perder un anno, ma dopo la promozione in Seconda Categoria della prima squadra abbiamo dato un’accelerata con il ritorno in campo anche dei bambini».

Attualmente l’asd ha a disposizione «sia lo stadio San Nicola, i cui lavori sono in via di completamento sia l’Oratorio San Nicola, concesso gentilmente dal parroco del paese, don Mino De Pascalis». L’associazione sportiva è presieduta da Catello Chianese. Nel ruolo di vicepresidente Daniele Pandullo, di ds Sergio Barillari, di dg Enzo Comerci. I team manager sono Filippo Franzone e Simone Tedesco, cassiere Francesco Caraccioli. Gli altri dirigenti accompagnatori sono invece Filippo Spinella, Nicola Caronzolo e Piero Marrella. Per la scuola calcio lo staff è in via di definizione ma si parte da una certezza, sarà guidato da Adriana Bonavita.