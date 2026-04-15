Il campionato di Seconda Categoria si è chiuso domenica scorsa, tra gol e sorprese ma anche tra gioie e delusioni. Come ogni stagione che si rispetti è stata caratterizzata non solo dalla collettività ma anche dai singoli e dai volti noti che hanno fatto la differenza con i loro gol.

La classifica marcatori

Con la fine del campionato si è definita anche la classifica marcatori che ha eletto il suo bomber principe riconosciuto in Francesco Germolè. Il fantasista del Comprensorio Vibonese, infatti, è stato il vero valore aggiunto della compagine rossoblù e anche se non è servito a far raggiungere alla squadra gli obiettivi iniziali, le prestazioni fatte dal fantasista non si possono cancellare. Estro, fantasia e fiuto del gol che hanno fatto molte volte la differenza: sedici i gol messi a segno nelle complessive ventidue giornate di campionato e quasi tutti decisivi, basti pensare che è stato lui l'uomo più decisivo della rosa. Insomma, Germolè sicuramente non si scopre certo quest'anno e, anzi, ha dato un'ulteriore conferma di quello che è il suo valore.

Il forte ed eclettico fantasista chiude dunque con quattro gol in più rispetto a Furchì della Ricadese. Sul podio, a pari merito, ci vanno Todaro del Girifalco e Zapata del Briatico entrambi con undici centri. Gli ultimi a essere in doppia cifra, con dieci esultanze a testa, sono Iriebisaro del Girifalco e Sohna del Mac3. Chiudono la "top ten" della classifica marcatori: Scrugli (Tropea), Rotella (San Costantino), Talarico (mac3) e Vatrella (Stalettì) tutti con nove esultanze.