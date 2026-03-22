Per il campionato di Seconda Categoria, il ventesimo turno appena concluso, è stato probabilmente il più importante della stagione perché consegna ai posteri il verdetto più importante: il Tropea è campione e centra il salto di categoria.

L'anticipo

Il terzultimo turno stagionale si apre con la sfida tra Comprensorio Vibonese e Ricadese, con questi ultimi che continuano la loro marcia verso i playoff. Ricadese che registra la sua terza vittoria nelle ultime quattro uscite, superando a domicilio la compagine rossoblù ormai fuori da tutto. Il match finisce con un pirotecnico 2-3 che diverte anche il pubblico.

Le emozioni non sono mancate, soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo terminato a reti inviolate. Partita che si mette in discesa per i locali che colpiscono a freddo e, nei primi cinque minuti, vanno addirittura sopra di due reti grazie alla doppietta del capocannoniere Germolè. I due “schiaffi” svegliano la Ricadese che prima la riprendono grazie alla doppietta di Staropoli e poi, alla mezz’ora, Marturano completa un clamoroso sorpasso.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica arriva la festa grande, con la capolista Tropea che si laurea campione e festeggia il salto di categoria. Coronato dunque un cammino devastante fin da inizio stagione che ha trovato il suo culmine in casa del Mac3. Tropeani in estasi, soprattutto dopo la vittoria per 1-3 che, in unione al contemporaneo pari dell’antagonista San Costantino, dà infatti il via libero alla festa. A far esplodere l'apoteosi sono state le reti di Contartese, Scrugli e De Luca che rendono impossibile colmare il gap di dieci lunghezze.

Matematicamente secondo, con due giornate di anticipo, il San Costantino che, come detto, viene bloccato sullo 0-0 sul campo del Tiriolo consegnando di fatti il titolo al Tropea. Finisce a reti bianche la sfida ma con i giallorossi che si preparano adesso al playoff da secondi della classe.

Aggancia il terzo posto il Girifalco che torna da Zungri con i tre punti. Momento d'oro per la compagine catanzarese che infila la sua sesta vittoria consecutiva e adesso cambia anche la sua prospettiva playoff: di 1-2 il risultato finale con la rete di Todaro, l’iniziale pareggio di Crudo e il gol vittoria firmato da Signorello.

Inciampa, anche inaspettatamente, il Briatico che davanti al proprio pubblico cede all’Atletico Feroleto. Gli ospiti si impongono per 0-2 grazie alle firme di Rametta e Navigante. Infine, il Francica batte il fanalino di coda Stalettì per 1-0: man of the match Carria al decimo della ripresa.

Le partite

Compr. Vibonese-Ricadese 2-3

Briatico-Atl. Feroleto 0-2

Francica-Stalettì 1-0

Mac3-Tropea 1-3

Tiriolo-San Costantino 0-0

Zungrese-Girifalco 1-2

la classifica

Tropea 53

San Costantino 43

Girifalco 38

Mac3 38

Ricadese 35

Compr. Vibonese 27

Briatico 25

Atl. Feroleto 23

Zungrese 20

Francica (-4) 16

Tiriolo 11

Stalettì 5