I rossoblù superano la Nuova Medimo (4-2) e sono primi da soli. Poker esterno della Zungrese a Briatico, colpo Spilinga allo scadere e scivoloni di Francica e San Calogero

Con la sesta giornata archiviata, il campionato di Seconda Categoria (Girone D) tocca quasi il giro di boa dell'andata portando nuovi scossoni in classifica nel torneo composto interamente da formazioni del Vibonese.

L'anticipo: Miceli decide nel finale, Spilinga in zona playoff

Il turno si è aperto sabato con l'anticipo tra Spilinga e Maierato. Continua il momento difficile della squadra maieratese, a secco di vittorie da cinque giornate (dal debutto stagionale).

A sorridere è lo Spilinga, che trova il successo per 1-0 grazie al gol decisivo di Miceli proprio allo scadere: tre punti pesanti che proiettano i padroni di casa in zona playoff.

La corsa in vetta: Comprensorio Vibonese al comando, Zungrese a -1

Domenica pomeriggio c'era parecchio in palio con tre squadre al comando alla vigilia. A tenere la vetta solitaria è soltanto il Comprensorio Vibonese, che davanti al proprio pubblico batte la Nuova Medimo per 4-2 e conserva anche il primato di miglior attacco del girone. Decidono il match per i rossoblù la doppietta di Zapata e le reti di Sinisterra e Araco; per gli ospiti vanno a segno Oduro e Ferraro.

Resta in scia la Zungrese, che si prende il secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista. Poker esterno senza fronzoli sul campo del Briatico per 1-4: doppietta di Senghor e firme di Raffa e Tripodi, mentre Pungitore realizza il gol della bandiera per i locali.

Rimonte e blitz: cadono Francica e San Calogero, colpaccio Ricadese

Frenano invece Francica e San Calogero. Il Francica si lascia rimontare in casa dalla Fulmine Sorianello: padroni di casa avanti con Caruso, ma nella ripresa ribaltano tutto Monardo e Romeo per il 1-2 ospite.

Battuta d'arresto interna anche per il San Calogero, superato per 0-1 dalla Ricadese con Rotella sugli scudi. Turno di riposo per il Pernocari.

I risultati

Pol. Spilinga-Maierato 1-0

Briatico-Zungrese 1-4

Compr. Vibonese-Nuova Medimo 4-2

Francica-Fulmine Sorianello 1-2

San Calogero-Ricadese 0-1

Riposa: Pernocari

La classifica

Compr. Vibonese 13

Zungrese 12

Francica 10

San Calogero 10

Pol. Spilinga 10

Fulmine Sorianello 9

Ricadese 9

Pernocari 6

Maierato 4

Nuova Medimo 3

Briatico 0