Riflettori puntati anche sul derby tra San Costantino e Francica, terminato 1-0 in favore dei giallorossi. Divertente 2-3 tra Zungrese e Briatico

Si avvicina rapidamente il finale di stagione nel campionato di Seconda Categoria che, nel week end appena trascorso, ha cisto chiudersi la diciannovesima giornata e con solamente tre turni adesso da completare.

Gli anticipi

Fa un passo forse decisivo alla vittoria del campionato il Tropea che infila la sua settima vittoria nelle ultime otto gare. La capolista piega, senza plateali difficoltà, l'Atletico Feroleto e mantiene il divario di otto punti dal San Costantino: di 3-0 il punteggio finale e con i tropeani che potrebbero festeggiare la vittoria del campionato già domenica prossima. A decidere la sfida Surace, Mandaglio e Rombolà.

L'altro anticipo vedeva in campo la Ricadese che torna alla vittoria e batte ampiamente il Tiriolo per 4-1: partita che inizia addirittura in salita con l’iniziale vantaggio ospite e a firma di Capicotto ma nel giro di cinque minuti, prima dell’intervallo, arriva il ribaltone con la rete di Ferro e la doppietta di Furchì. Nella ripresa a timbrare il poker è Staropoli.

Le gare della domenica

Tra i match più sentiti c'era sicuramente il derby tra San Costantino e Francica e che, come ogni derby, si estraniava completamente dalla classifica. Alla fine a festeggiare sono i giallorossi che sbrogliano la pratica Francia trovando il gol con Virdò a inizio ripresa e consolidando così il secondo posto in classifica.

Continua la sua difesa al terzo posto il Mac3 che rispetta il pronostico e batte a domicilio il fanalino di coda Stalettì: per gli ospiti, vittoriosi per 0-3 in gol Palumbo, Molinaro e Miletta. Era di scena sul campo del Girifalco il Comprensorio Vibonese, ma con questi ultimi che cedono il passo, al contrario prosegue la corsa playoff dei padroni di casa che si impongono per 2- grazie alle firme di Iriebisaro e Todaro e tengono sotto tiro il Mac3, distante solo tre lunghezze. Punti salvezza in palio tra Zungrese e Briatico e con la posta in palio che alla fine se la prendete tutta la compagine briaticese. Pirotecnico 2-3 con Lautaro che apre le danze dopo soli sette minuti, ma i padroni di casa la ribaltano completamente con la doppietta di Crudo. A spostare gli equilibri è Prostamo che sigla una doppietta e fissa il 2-3.

Le partite

Tropea-Atl. Feroleto 3-0

Ricadese-Tiriolo 4-1

Girifalco-Compr. Vibonese 2-0

San Costantino-Francica 1-0

Stalettì-Mac3 0-3

Zungrese-Briatico 2-3

La classifica

Tropea 50

San Costantino 42

Mac3 38

Girifalco 35

Ricadese 32

Compr. Vibonese 27

Briatico 25

Zungrese 20

Atl. Feroleto 20

Francica (-4) 13

Tiriolo 10

Stalettì 5