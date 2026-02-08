Con l'archivio della quindicesima giornata del campionato di Seconda Categoria, mancano sette giornate alla fine della stagione e con una classifica che sembra indirizzata ma non ancora definitivamente delineata. Ecco cosa è successo nel week end appena concluso.

Gli anticipi

Come ormai di consueto, il week end calcistico si apre il sabato con i soliti due anticipi. Gli occhi erano inevitabilmente puntati sul derby della costa degli déi tra Ricadese e Tropea, ovvero le due squadre più in forma del torneo. Neanche i “cugini” ricadesi però riescono a fermare l’impeto della capolista, con quest’ultima che esce con altri tre punti dal campo e mantiene l’imbattibilità stagionale: apre le danze Scrugli nel primo tempo mentre, nella ripresa, la chiude Rombolà con una doppietta. In mezzo il momentaneo 1-2 di Furchì. Considerando la partita da recuperare (e il rallentamento del Mac3) il Tropea può anche meditare la fuga.

Nel secondo anticipo scendeva in campo il Compr. Vibonese che si rialza dopo tre sconfitte consecutive e che avevano offuscato la strada verso il play off. I rossoblù piegano dunque il Francica per 2-1 in una gara tutt’altro che semplice e con gli ospiti che hanno tentato fino all’ultimo di raddrizzarla. Alla fine però a sorridere sono i locali che rompono gli equilibri nel primo tempo con il capocannoniere del torneo Germolè (undicesimo gol stagionale) e raddoppiano con Simonetti a inizio ripresa. Al ventitreesimo Stagno dimezza lo svantaggio, ma non basta.

Le gare della domenica

Una sfida tutta intrisa di bianco/azzurro quella tra Zungrese e Mac3 e con questi ultimi che scivolano in casa della Zungrese, aumentando il divario dalla vetta a sei lunghezze e perdendo anche il secondo posto. Finisce 2-1 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Purita e Fiamingo. Gli ospiti dimezzano le distanze con Talarico ma non basta.

Si prende il secondo posto il San Costantino che, sul proprio campo, batte Stalettì e mantiene la distanza di cinque punti dal primato: entrambe le reti nel primo tempo e con le firme di Virdò e Omar Chiarello. In programma anche il match Girifalco-Atletico Feroleto che si è concluso sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Iriebisaro. Chiude il programma della domenica Tiriolo-Briatico, sfida terminata, con ibriaticesi che fanno il blitz esterno grazie alle firme di Danioko e Fatty che ribaltano l’iniziale vantaggio locale di Rotella.

I risultati

Compr. Vibonese-Francica 2-1

Ricadese-Tropea 1-3

Girifalco-Atl. Feroleto 1-0

San Costantino-Stalettì 2-0

Tiriolo-Briatico 1-2

Zungrese-Mac3 2-1

La classifica

Tropea 38

San Costantino 33

Mac3 32

Ricadese 24

Compr. Vibonese 23

Girifalco 22

Briatico 19

Atl. Feroleto 16

Zungrese 15

Tiriolo 7

Francica (-4) 6

Stalettì 5