Il campionato di Seconda Categoria sta entrando nella sua fase più delicata dal momento che, nel week end appena trascorso, ha visto giocarsi anche la nona giornata e adesso ne mancano solo due al termine del giro di boa.

Gli anticipi

Gerarchie instabili e figlie dell'imprevedibilità, a conferma della competitività nel girone. Il turno si apre con due anticipi del sabato, ma quello destinato a creare scossoni era il match di vertice tra la capolista Tropea e il Mac3. Ed è proprio in questa occasione che la capolista mostra (ancora una volta) la sua forza. I vibonesi vincono infatti anche lo scontro diretto al vertice contro il Mac3 e fanno un altro grosso passo avanti verso l’obiettivo. Pratica chiusa già nella prima frazione, con un Rombolà in gran forma e autore di una doppietta. Il gol ospite arriva al novantesimo e porta la firma di Palumbo.

Nell'altro anticipo, il Briatico cade abbastanza inaspettatamente in casa dell’Atletico Feroleto e rallenta la sua corsa verso la zona play off. Partita che si era messa anche bene, garzie al vantaggio nel primo tempo di Fatty. La doccia fredda però arriva nella mezz’ora della ripresa con Gallo che, nel giro di tre minuti, con una doppietta ribalta tutto.

Le gare della domenica

Il pomeriggio di domenica regalata ulteriori scossoni di vertice e sentenzia, innanzitutto, il San Costantino come seconda forza del torneo. I giallorossi, infatti, non fanno sconti al malcapitato Tiriolo annichilendolo con un secco poker. Di 4-1 il risultato finale: apre le danze Sconda dopo dieci minuti ma gli ospiti pervengono al pareggio con Critelli. La squadra di mister Romano dilaga poi grazie al gol di Mercatante e alla doppietta di Rotella.

Partita incredibile e forse tra le più belle della stagione quella tra Ricadese e Compr. Vibonese. I rossoblù fermano a sette la striscia di risultati utili consecutivi cadendo in quel di Ricadi con un pirotecnico 5-3. Una girandola di emozioni: dopo otto minuti ospiti già sul doppio vantaggio grazie a Germolè e Garoffolo. Negli ultimi otto minuti del primo tempo, però, la ricadese fa una clamorosa rimonta e si porta sul 3-2 grazie alla doppietta di Furchì e alla rete di Preiti. A inizio ripresa ancora Germolè la porta in parità ma uno straripante Furchì firma altri due gol per il poker personale.

Non riesce a ingranare la Zungrese, al suo terzo rallentamento consecutivo, dal momento che esce sconfitta in casa del Girifalco per 3-0. troppo forti i padroni di casa che esultano grazie alla doppietta di Iriebisaro e alla rete di Todaro nel finale. Era da ultima spiaggia, infine, il delicato scontro salvezza tra le ultime due della classe Stalettì-Francica: ad avere la meglio è la squadra di casa che sorridere con il gol di Vatrella.

I risultati

Atl. Feroleto-Briatico 2-1

Tropea-Mac3 2-1

Girifalco-Zungrese 3-0

Ricadese-Compr.Vibonese 5-3

San Costantino-Tiriolo 4-1

Stalettì-Francica 1-0

La classifica

Tropea 23

San Costantino 20

Mac3 19

Compr. Vibonese 17

Ricadese 16

Girifalco 14

Briatico 13

Atl. Feroleto 9

Zungrese 9

Tiriolo 4

Stalettì 4

Francica (-3) 1

Il prossimo turno

Compr. Vibonese-San Costantino

Francica-Tropea

Girifalco-Briatico

Mac3-Atl. Feroleto

Tiriolo-Stalettì

Zungrese-Ricadese