I giallorossi battono 3-1 il Mac3 e coronano con la promozione in Prima Categoria un percorso stagionale di alto rilievo. Buio totale per la Zungrese
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Pomeriggio di verdetti, pomeriggio di festa ma anche di lacrime. Il campionato di Seconda Categoria aveva ancora da dare i suoi ultimi giudizi dopo quelli della regular season e, in questa domenica appena conclusa, li ha dati attraverso la finalissima playoff e quella playout, che hanno decretato rispettivamente la squadra che ha centrato il salto in Prima Categoria e quella che purtroppo ha dovuto retrocedere.
La finale playoff
Grande attesa innanzitutto per la finalissima playoff tra San Costantino e Mac3, una di fronte all'altra dopo che ognuna di loro in semifinale aveva eliminato, rispettivamente, Ricadese e Girifalco. Alla fine a liberare la festa e l'estasi è la compagine vibonese, vittoriosa per 3-1 e che corona una stagione strepitosa e che ha trovato sulla sua strada solo la corazzata Tropea.
Forte non solo del fattore casa, la formazione giallorossa vantava anche due risultati su tre a disposizione, nell'arco dei 120 minuti, in virtù del miglior piazzamento in classifica. La sblocca Mercatante a fine primo tempo e poi, al decimo della ripresa, raddoppia Rotella. Partita già indirizzata ma con Virdò che cala il tris e mette il punto esclamativo. Il gol della bandiera ospite è di Fatty che non macchia assolutamente l'immensa festa giallorossa.
Lo spareggio playout
Tanta era la paura di sbagliare invece nella delicata sfida tra Zungrese e Tiriolo, dal momento che in palio c'era la permanenza nella categoria. Dopo aver steccato nella prima occasione, la Zungrese lo fa anche nella seconda cadendo fatalmente contro il Tiriolo e condannandosi alla retrocessione. La formazione bianco/celeste soccombe nettamente per 0-3: a festeggiare la salvezza, dopo una stagione travagliata, è appunto il Tiriolo grazie alle reti di Critelli, Drammeh e Canino.