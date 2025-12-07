Inaspettato rallentamento del Compr. Vibonese che si fa raggiungere dal Girifalco e perde il secondo posto. Al San Costantino il derby contro il Francica

Andato in archivio anche un terzo del campionato di Seconda Categoria che, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi il suo ottavo turno. Ecco allora il resoconto della giornata.

Gli anticipi

Il programma settimanale si è aperto con i consueti anticipi del sabato, con due partite in calendario. In una di essere scendeva in campo la capolista Tropea, ed è proprio da qui che arriva il primo inaspettato tabellino. La battistrada della costa degli déi, infatti, impatta abbastanza inaspettatamente in casa dell’Atl. Feroleto con un pirotecnico 3-3 che mantiene l’imbattibilità stagionale, ma avvicina considerevolmente le antagoniste. Match più difficile del previsto con i locali che trovano il vantaggio, dopo otto minuti, con Rametta. Sembrava solo un piccolo svarione dal momento che la controparte vibonese prima pareggia con Rombolà e poi mette la freccia con de Luca, andando all’intervallo in vantaggio. Ma ancora Rametta, nella ripresa, ristabilisce l’equilibrio e Cefalà, alla mezz’ora, manda in estasi i padroni di casa. A dieci minuti dal termine ci mette una pezza lo stesso De Lucca (doppietta personale).

Nell'altro anticipo il Compr. Vibonese sembra voler aspettare la capolista, dal momento che non approfitta dell’inaspettato rallentamento della capolista e, contro il Girifalco, inanella sì il suo settimo risultato utile consecutivo, ma impatta per 2-2. Davanti ai propri tifosi i rossoblù dunque fanno 2-2: partita che inizia in salita a causa del gol ospite di Palaia. In seguito però sale in cattedra il capocannoniere del torneo Germolè che fa doppietta e ribalta tutto. A tempo scaduto, però, Todaro fa 2-2.

Le gare della domenica

Compr. Vibonese che dunque perde il secondo posto, a vantaggio del Mac3 che è forse la squadra più in forma del torneo con cinque vittorie consecutive e una media di tre gol fatti nelle ultime uscite. Schiantato infatti anche lo Stalettì, battuto con un tennistico 6-0 senza appello. Una cinquina che rappresenta un ulteriore segnale per la vetta. Giornata di grazia ancora una volta per Sohna, autore di una tripletta, mentre arrotonda Talarico con una doppietta e il gol di Catanzaro in pieno recupero.

Cancella la caduta di settimana scorsa, nel big match proprio contro il Mac3, il San Costantino che si aggiudica il sentito derby contro il Francica. Di carattere e rabbia il successo dei giallorossi, in un derby forse più complicato del previsto alla fine la squadra di mister Romano si impone di misura, grazie al decisivo gol di Virdò al ventesimo del primo tempo. Entra in zona play off il Briatico dopo il successo casalingo contro la Zungrese. La compagine briaticese, infatti, piega la resistenza ospite con il risultato di 2-1 e sale al quinto posto: fulmineo vantaggio di Jeng dopo soli due minuti di gioco, al quarto d’ora il momentaneo pareggio di Raffa ma, a fine primo tempo, il gol decisivo di Loduegna. Tocca con mano la griglia play off anche la Ricadese che torna da Tiriolo con tre punti pesanti: in gol per i vibonesi Pugliese D., Furchì e Pannia.

I risultati

Atl. Feroleto-Tropea 3-3

Compr. Vibonese-Girifalco 2-2

Briatico-Zungrese 2-1

Francica-San Costantino 0-1

Mac3-Stalettì 6-0

Tiriolo-Ricadese 1-3

La classifica

Tropea 20

Mac3 19

Compr. Vibonese 17

San Costantino 17

Briatico 13

Ricadese 13

Girifalco 11

Zungrese 9

Atl. Feroleto 6

Tiriolo 4

Francica (-3) 1

Stalettì 1

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Briatico

Tropea-Mac3

Girifalco-Zungrese

Ricadese-Compr. Vibonese

San Costantino-Tiriolo

Stalettì-Francica