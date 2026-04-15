La stagione regolamentare del campionato di Seconda Categoria lascia spazio alla disputa dei playoff, per capire chi sarà ad accompagnare i neo-campioni del Tropea nel prossimo campionato di Prima Categoria. Euforia e attesa dunque per le quattro squadre coinvolte e con gli incroci che vedono San Costantino-Ricadese e Girifalco-Mac3. Non solo, perché i verdetti post season arriveranno anche per quel che riguarda le zone basse.

Gli spareggi

Derby tutto vibonese innanzitutto tra San Costantino e Ricadese, con i padroni di casa che hanno due risultati su tre a disposizione (nell'arco dei 120 minuti) in virtù del miglior piazzamento in classifica. Di forte spessore il percorso fatto dalla squadra di mister Romano, chiuso al secondo posto e con un sogno promozione che è ancora in piedi.

Favola a occhi aperti invece per la Ricadese, che ha centrato il posto playoff proprio all'ultima giornata e con la compagine che sarà trascinata dal suo bomber principe, Sammy Furchì.

Sarà Girifalco-Mac3 l'altra semifinale, rispettivamente terza contro quarta e con il Girifalco che può vantare due risultati su tre a disposizione in virtù del miglior piazzamento in classifica anche se, c'è da dire, le due squadre hanno chiuso la regular season a pari merito a quota 44 punti. Gara sicuramente incerta ed equilibrata dal momento che entrambe hanno dato prova di essere in grado di primeggiare.

Sfida al cardiopalma infine nell'altro derby, tutto vibonese, tra Francica e Zungrese. Qui però in gioco c'è la salvezza e dunque la posta in palio è altissima. Piccolo vantaggio per la Zungrese che, in virtù del piazzamento migliore in graduatoria, giocherà in casa e con due risultati su tre a disposizione: chi vince si salva, chi perde affronterà nello spareggio finale il Tiriolo, e lì si che ci sarà lo spettro della retrocessione.