Il campionato di Seconda Categoria è ormai agli sgoccioli e, nel week end appena trascorso e che precede la Pasqua, ha visto concludersi anche la ventunesima nonché penultima giornata che ha contribuito a dare ulteriori sentenze per quelli che saranno i verdetti definitivi.

Le partite

Dopo la grande festa promozione, il fresco campione Tropea chiude tra i festeggiamenti in occasione del suo ultimo impegno casalingo contro il Francica: la partita termina 2-3 in favore degli ospiti, il resto è solo musica e sorrisi: primo tempo che si chiude sull’1-1 grazie all’iniziale vantaggio ospite di Scuteri e il pareggio di De Luca. Nella ripresa una doppietta di Mondella fa prendere il largo al Francica, con i neo-campioni che la riaprono con Surace ma non basta. Ordinaria amministrazione invece per il San Costantino, già matematicamente secondo. I giallorossi affrontavano un Compr. Vibonese che non aveva più nulla da chiedere alla stagione: secco 3-0 per i ragazzi di mister Romano con le reti di Costantino Chiarello, Luzza e Mendoza.

A tenere banco, e destinato a concludersi proprio all'ultima giornata, è la lotta per il terzo posto che vede a pari merito Mac3 e Girifalco. Entrambe sono uscite vittoriose dai rispettivi impegni esterni. Il Girifalco espugna il campo del Briatico per 1-2 ma non è stato facile: vantaggio briaticese con Lautaro, poi il ribaltone a opera di Palaia e pilò. Il Mac3, invece, ha la meglio sull'Atletico Feroleto grazie a un deciso 0-3 che porta le firme di Mazzotta, Catanzaro e Sacco. Onora l'ultimo impegno casalingo della stagione anche la Ricadese che batte la Zungrese per 2-0 con i gol di Staropoli e Bagnato. I ricadesi tenteranno il tutto per tutto, all'ultima giornata, per tentare l'assalto al quarto posto. Sfida tra le ultime due della classe tra Stalettì e Tiriolo e tanto spettacolo in campo: alla fine termina 4-2 per i padroni di casa che esultano grazie alla doppietta di Vatrella e alle reti di Macrì e Agosto. Per gli ospiti in gol Rotella e Critelli.

I risultati

Atl. Feroleto-Mac3 0-3

Briatico-Girifalco 1-2

Tropea-Francica 2-3

Ricadese-Zungrese 2-0

San Costantino-Compr. Vibonese 3-0

Stalettì-Tiriolo 4-2

La classifica

Tropea 53

San Costantino 46

Girifalco 41

Mac3 41

Ricadese 38

Compr. Vibonese 27

Briatico 25

Atl. Feroleto 23

Zungrese 20

Francica (-4) 19

Tiriolo 11

Stalettì 8