Sconfitta indolore per i neo-campioni del Tropea, così come anche quella del San Costantino già sicuro del secondo posto. Spettacolare 7-2 del Comprensorio Vibonese
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Taglia il nastro della regular season il campionato di Seconda Categoria che, con oggi, completa la sua stagione sportiva. Il ritorno dalla sosta di Pasqua, infatti, suon come un arrivederci al prossimo anno. definita dunque la classifica definitiva e, con essa, la griglia playoff.
Le gare dell'ultima giornata
Salutano il campionato i neo-campioni del Tropea per approdare in Prima Categoria. La compagine tropeana, che ha dominato fin dal primo momento il raggruppamento, chiude la propria stagione sul campo del Tiriolo e lo fa con una sconfitta praticamente indolore. Il match finisce infatti 2-1 in favore dei padroni di casa, già retrocessi, che chiudono la loro stagione con la doppietta di Rotella che ribalta la rete vibonese di Contartese.
Proprio la Ricadese perde lo scontro d'alta classifica contro il Girifalco e rischia di far svanire lo spareggio: i vibonesi cadono per 1-0 a causa del gol di Pilò che consente al Girifalco di chiudere al terzo posto e di chiudere in bellezza il proprio campionato, infilando l'ottava vittoria consecutiva. Ad affrontare il Girifalco, nello spareggio playoff, sarà il Mac3 che, dal canto suo, saluta la regular season vincendo davanti al proprio pubblico contro il Briatico per 4-2: doppietta di Talarico e Sohna per i locali, doppietta di Zapata per i briaticesi. Saluta l'annata sportiva con i tre punti il Comprensorio Vibonese, chiudendo una stagione che era nata con altre aspettative: i rossoblù battono lo Stalettì con un esagerato 7-2: doppietta per il capocannoniere Germolè e poi i gol di Araco, Colloca, Carello, Staropoli e i fratelli Simonetti (Giuseppe e Gregorio). Chiude il programma Francica-Atl. Feroleto terminato 1-1 e che costringe i vibonesi al playout.
I risultati
Compr. Vibonese-Stalettì 7-2
Francica-Atl. Feroleto 1-1
Girifalco-Ricadese 1-0
Mac3-Briatico 4-2
Tiriolo-Tropea 2-1
Zungrese-San Costantino 3-2
La classifica
Tropea 53
San Costantino 46
Girfalco 44
Mac3 44
Ricadese 38
Compr. Vibonese 30
Briatico 25
Atl. Feroleto 24
Zungrese 23
Francica (-4) 20
Tiriolo 14
Stalettì 8