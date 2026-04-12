Taglia il nastro della regular season il campionato di Seconda Categoria che, con oggi, completa la sua stagione sportiva. Il ritorno dalla sosta di Pasqua, infatti, suon come un arrivederci al prossimo anno. definita dunque la classifica definitiva e, con essa, la griglia playoff.

Le gare dell'ultima giornata

Salutano il campionato i neo-campioni del Tropea per approdare in Prima Categoria. La compagine tropeana, che ha dominato fin dal primo momento il raggruppamento, chiude la propria stagione sul campo del Tiriolo e lo fa con una sconfitta praticamente indolore. Il match finisce infatti 2-1 in favore dei padroni di casa, già retrocessi, che chiudono la loro stagione con la doppietta di Rotella che ribalta la rete vibonese di Contartese. Non c'era più niente in palio neanche per il San Costanti no, già da tempo sicuro del secondo posto. I giallorossi, infatti, giocano per divertirsi contro la Zungrese che non riesce però a evitare i playout nonostante la pirotecnica vittoria per 3-2: Cacciatore manda i locali negli spogliatoi sopra di un gol ma, nella ripresa, prima Virdò e poi Rotella ribaltano tutto. I bianco/azzurri non demordono e trovano il nuovo pari con Crudo e poi la decisiva vittoria con Morello. San Costantino che si prepara al playoff contro la Ricadese.

Proprio la Ricadese perde lo scontro d'alta classifica contro il Girifalco e rischia di far svanire lo spareggio: i vibonesi cadono per 1-0 a causa del gol di Pilò che consente al Girifalco di chiudere al terzo posto e di chiudere in bellezza il proprio campionato, infilando l'ottava vittoria consecutiva. Ad affrontare il Girifalco, nello spareggio playoff, sarà il Mac3 che, dal canto suo, saluta la regular season vincendo davanti al proprio pubblico contro il Briatico per 4-2: doppietta di Talarico e Sohna per i locali, doppietta di Zapata per i briaticesi. Saluta l'annata sportiva con i tre punti il Comprensorio Vibonese, chiudendo una stagione che era nata con altre aspettative: i rossoblù battono lo Stalettì con un esagerato 7-2: doppietta per il capocannoniere Germolè e poi i gol di Araco, Colloca, Carello, Staropoli e i fratelli Simonetti (Giuseppe e Gregorio). Chiude il programma Francica-Atl. Feroleto terminato 1-1 e che costringe i vibonesi al playout.

I risultati

Compr. Vibonese-Stalettì 7-2

Francica-Atl. Feroleto 1-1

Girifalco-Ricadese 1-0

Mac3-Briatico 4-2

Tiriolo-Tropea 2-1

Zungrese-San Costantino 3-2

La classifica

Tropea 53

San Costantino 46

Girfalco 44

Mac3 44

Ricadese 38

Compr. Vibonese 30

Briatico 25

Atl. Feroleto 24

Zungrese 23

Francica (-4) 20

Tiriolo 14

Stalettì 8