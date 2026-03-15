Prosegue senza sosta la marcia della Tonno Callipo, sempre più protagonista nel campionato di Serie B. Al PalaValentia i giallorossi conquistano l’ottava vittoria consecutiva superando con un netto 3-0 Letojanni e confermano un rendimento interno praticamente perfetto: dieci successi su dieci in casa, nove dei quali chiusi senza concedere set agli avversari.

La squadra guidata da coach Lanci continua a viaggiare a ritmi altissimi: 17 vittorie in 19 gare e un gruppo che appare sempre più solido e consapevole dei propri mezzi. “Merito – si legge in un comunicato stampa – di un lavoro corale che coinvolge staff e giocatori con il vice Santacroce al fianco del tecnico, capace di interpretare al meglio le difficoltà delle partite e di trovare sempre la soluzione nei momenti decisivi.

Se a Bronte, sabato scorso, la Callipo aveva dovuto rimontare dopo due set iniziali persi, contro Letojanni la squadra vibonese ha saputo reagire subito dopo un avvio complicato, chiudendo poi con autorità i finali di secondo e terzo parziale. Ancora una volta determinante la capacità offensiva del gruppo, guidato da Olexsandr Boiko. L’opposto ucraino è stato protagonista di una prova straordinaria: 23 punti complessivi con 4 ace, 2 muri e il 63% in attacco. Numeri che gli permettono di superare la soglia dei 500 punti stagionali: 517 in 19 partite, con una media impressionante di 27,2 punti a gara.

Accanto a lui, prestazione solida di tutto il collettivo giallorosso. In doppia cifra anche il capitano Paglialunga, autore di 11 punti, mentre tutti i componenti del sestetto hanno contribuito con intensità e determinazione alla conquista del successo. Soddisfatto a fine gara il tecnico giallorosso: «Non era una partita facile – spiega coach Lanci – perché loro sono una squadra esperta, con giocatori abituati a questi campionati e con grande bisogno di punti salvezza. Nei primi due set siamo stati bravi a controllare la gara e a gestire i momenti importanti. Abbiamo giocato con maturità ma senza perdere l’entusiasmo di una squadra giovane. Nel terzo set siamo stati efficaci nella fase break, soprattutto in battuta contro la loro rotazione in P1 dove sono andati in difficoltà».

Archiviata la vittoria, lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: sabato la Tonno Callipo volerà in Sicilia per affrontare la Rossopomodoro Palermo, un’altra gara insidiosa contro una squadra a caccia di punti salvezza.