Ritrovare la via della continuità e risalire la china: sono questi gli obiettivi a vista della Vibonese nel corrente campionato di Serie D (girone I). La compagine rossoblù, dopo sei giornate, ha un bottino di nove punti ma con una sola sconfitta all'attivo. Una costante che non è mai mancata, inoltre, è la prestazione in ogni singola partita come testimonia l'ultimo impegno, in casa della Nissa, terminato 1-1. Insomma, i segnali positivi ci sono tutti e i margini di crescita anche.

Arriva il Milazzo

All'orizzonte c'è il settimo turno di campionato, con la formazione rossoblù che allo stadio Luigi Razza, davanti ai propri tifosi, ospiterà il Milazzo. L'obiettivo è sicuramente la seconda vittoria casalinga consecutiva ma, più in generale, i tre punti appunto. I siciliani hanno gli stessi punti in classifica e arrivano da un buon momento, poiché sono reduci dalla vittoria interna contro l'Athletic Palermo e, più in generale, da tre risultati utili consecutivi. Uno scontro, questo, non proprio ricorrente dal momento che negli ultimi tredici anni, solo due sono stati i precedenti tra le due formazioni e tutte in Serie D. Nella stagione 2012/13 successo rossoblù contro i siciliani e, più recentemente, nella stagione 2023/24 pareggio per 1-1 e posta in palio divisa. Un match, questo che sta per arrivare, sicuramente più delicato per i calabresi dal momento che un rallentamento complicherebbe maggiormente la corsa ai piani alti. Soprattutto, è un esame per capire che tipo di campiona la squadra del presidente Cammarata vuole fare.