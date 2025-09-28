Parola d'ordine: riscatto. Deve essere questo l'input nella testa dei giocatori della Vibonese dopo la pesante sconfitta, nel turno infrasettimanale di mercoledì e valido per la quarta giornata del campionato di Serie D (girone I), contro il Sambiase. Oggi pomeriggio infatti, in occasione del quinto turno, la compagine allenata da mister Esposito ospiterà allo stadio Luigi Razza il Castrum Favara con il solo obiettivo di ritrovare una vittoria che manca dalla gara inaugurale contro il Paternò, e dunque da tre giornate.

Reazione cercasi

Carichi e concentrati i ragazzi, come afferma anche lo stesso tecnico ai microfoni ufficiali del club. Sempre mister Esposito, però, ha le idee chiare su come scendere in campo e cosa si aspetta: «La vera squadra si vede nei momenti di difficoltà e oggi, per la prima volta in stagione, ci troviamo a dover gestire una sconfitta dove il risultato, a mio modo di vedere, è stato alquanto eccessivo. Sicuramente c'è da reagire e per questo mi aspetto da parte dei ragazzi una grande reazione, perché si sapeva che nell'arco del campionato la sconfitta sarebbe arrivata».

Rialzarsi subito

L'avversario certamente non è dei più semplici, dal momento che il Castrum Favara ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come testimoniano i sette punti racimolati nonostante un inizio di calendario decisamente complicato: «Affrontiamo una squadra che, secondo me, è la rivelazione del campionato perché sta mettendo in difficoltà delle squadre più forti, di conseguenza sarà una sfida complicata contro un avversario in salute e in fiducia, inoltre a ottime individualità ed è organizzata. Questo però non deve complicarci la vita perché sappiamo di essere una squadra forte e che ha avuto una caduta, dunque bisogna rialzarsi attraverso una prestazione di grande spessore, ed è ciò mi aspetto dai ragazzi».

Insomma, il senso è chiaro: «Siamo chiamati a dare una svolta al nostro campionato e dimostrare che siamo una squadra viva. Dobbiamo scegliere che tipo di campionato vogliamo fare». Infine, una battuta sul nuovo acquisto Andrea Marafini: «Un difensore di esperienza che ci darà centimetri e qualità nel gioco. Inoltre spero ci dia anche quella leadership che a volte è mancata».