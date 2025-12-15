Notte fonda per la Vibonese che crolla in casa anche contro il Gela, in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e accentua quella che non è proprio una crisi, ma senz'altro un periodo fortemente opaco e incerto. Al Luigi Razza passano i siciliani per 1-2 e con i rossoblù, con una sola vittoria nelle ultime otto uscite, che sono più vicini alla zona play out che a quella play off.

Parla il dg Di Carlo

Situazione certamente delicata, e nella conferenza stampa post partita si è voluto esprimere il dg Calogero Di Carlo: «L'obiettivo rimane sempre lo stesso e non è cambiato nulla. Nella gara di oggi solo un episodio ha cambiato l'inerzia di una partita maschia, ma non abbiamo da recriminare nulla. Purtroppo gli eventi recenti ci hanno dato torto ma non sarà sempre così e prima o poi l'inerzia cambierà».

L'appello ai tifosi: «Chiedo che vengano allo stadio, perché abbiamo bisogno della tifoseria interna e non quella del web. Vorrei ci seguissero anche nelle trasferte, come fanno i sostenitori di molte altre compagini e come hanno fatto da Gela con sei ore di viaggio. Noi andiamo avanti lo stesso e, con il tempo, capiranno che il progetto intrapreso lo porteremo a termine».

Capitolo mercato, soprattutto dopo gli addii di Lagzir e Musy: «Stiamo rafforzando la squadra e in settimana ve ne accorgerete, inoltre il denaro recuperato dalle cessioni lo stiamo reinvestendo. Siamo solo sfortunati negli eventi».