In casa Vibonese si guarda solamente avanti con la ferma volontà di lasciarsi alle spalle il momento cupo che ha caratterizzato gli ultimi due mesi. Una fase che, per forza di cose, ha compromesso anche la corrente stagione nel campionato di Serie D (girone I).

Due Under per la Vibonese

L'obiettivo adesso è quello di concludere la stagione con una salvezza tranquilla e dopo l'arrivo in panchina del nuovo tecnico Antonello Capodicasa, la dirigenza rossoblù si muove anche sul mercato per puntellare ulteriormente la rosa dopo i movimenti del mercato invernale. E il focus si concentra maggiormente sul pacchetto Under.



Doppio acquisto per la formazione del patron Cammarata: annunciati gli ingaggi di Christian Sportolaro e di Alessio Marrale. Il primo è un difensore, classe 2006, di ruolo terzino sinistro che arriva dal Gubbio. Il ventenne, ben piazzato fisicamente, è un esterno moderno e completo e dotato di buona tecnica, spinta offensiva e capacità di leggere le situazioni difensive, permettendo così a Capodicasa diverse varianti tattiche.



Alessio Marrale, invece, è un playmaker classe 2005 di origini genovesi che vanta una formazione di prestigio tra Sampdoria e Spal, dove ha militato per sei stagioni laureandosi campione d’Italia Under 18 (2022/23) e raggiungendo la Nazionale Under 17. Dopo le esperienze in Serie D con Recanatese e Sora, approda in rossoblù per arricchire il centrocampo con qualità, visione e capacità di dettare i tempi di gioco. Due profili giovani e di grande prospettiva che rappresentano investimenti importanti per il presente e il futuro della Vibonese.