La vittoria di settimana scorsa, nel derby contro il Sambiase, doveva essere come punto di partenza per una Vibonese non ancora completamente guarita ma convalescente. Il successo di sette giorni fa, dopo oltre due mesi di attesa, aveva rubato qualche mezzo sorriso che è però subito svanito nella trasferta in casa del Castrum Favara, in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie D (girone I).

Il primo tempo

Non riesce a decollare dunque la squadra rossoblù e, in terra sicula, rispuntano le nubi quantomeno per quel che riguarda i risultati. Padroni di casa che ritrovano la vittoria dopo ben otto gare di astinenza.

Pronti via e i locali trovano il gol dopo sette minuti, sfatando il tabù della rete che mancava da cinque giornate ed è il primo centro nel 2026: a sbloccare il risultato è Varela che capitalizza un calcio d'angolo. I ragazzi di mister Infusino partono in maniera più propositiva e, di fatti, al venticinquesimo trovano anche il raddoppio con Lo Duca ma è ancora una volta Varela il protagonista, poiché serve il passaggio. In pieno recupero del primo tempo, i ragazzi di mister Capodicasa dimezzano lo svantaggio grazie a Carnevale che ha la meglio in una mischia in area, sugli sviluppi di un corner.

Il secondo tempo

A inizio ripresa i padroni di casa entrano in campo con la voglia di ristabilire le distanze, facendosi vedere dalle parti di Marano con un tiro di Tripicchio respinto però dall'estremo difensore ospite. Nel corso della ripresa succede ben poco, ma con la conferma che la Vibonese non è ancora guarita.

Il tabellino

CASTRUM FAVARA: De Silvestro; Ferrante, Lomolino, Lo Duca, Schembari; De Min, Limblici, Etchegoyen; Varela, Tripicchio, Piazza. A disp.: Lauritano, Sorce, Di Paola, Salvia, Scolaro, Lanza, Saito, Privitera, Chmarek. All. Infantino

VIBONESE: Marano; Sportolaro, Brunetti, Marafini, Keita; Di Gilio, Balla, Dick; Carnevale, Azzara, Sasanelli. A disp.: Del Bello, Marrale, De Salvo, Santoro, Ciprio, Caiazza, Lozza, Coulibaly. All. Capodicasa

ARBITRO: Riccardo Teddoli di Aprilia (assistenti Giacomo Ginanneschi di Grosseto ed Emanuele Materozzi di Arezzo)

MARCATORI: 7' pt Varela (CF), 25' pt Lo Duca (CF), 47' pt Carnevale (V)

NOTE: Rec.: 2’ pt-4’ st