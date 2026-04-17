Certamente la sorpresa del campionato di Serie D (girone I) che, da neopromossa, ha esorcizzato ogni pregiudizio e superando ogni aspettativa. L'Athletic Palermo è sicuramente una delle note più liete di questa stagione, in un campionato peraltro costantemente vissuto ai vertici nonostante la feroce concorrenza e competitività di quelle 4-5 compagini candidate fin dall'inizio alla vittoria finale.

Perinetti e l'Athletic Palermo

A tre giornate dal termine, la compagine palermitana si trova al quarto posto in classifica a quota 54 punti e con un clamoroso playoff, a inizio stagione miraggio, mai così vicino.

Ultimi nove punti disponibili dunque per chiudere al meglio la stagione e ipotecare la quarta piazza. Di certo non un buon momento per i siciliani, reduci addirittura da quattro sconfitte consecutive e all'orizzonte il match della trentaduesima giornata, in casa della Vibonese. C'è sicuramente voglia di risollevarsi e, a partire dall'ultimo periodo opaco, ne ha parlato il direttore sportivo Giorgio Perinetti: «Abbiamo tanta voglia di riscatto perché le sconfitte adesso sono diventate tante anche se, l'unica netta e meritata, è stata contro la Nissa dal momento che la squadra non si era proprio espressa in campo. Da quella caduta abbiamo avuto un calo mentale forse perché non eravamo pronti a stare in vetta, senza dimenticare che siamo partiti per la salvezza».

Crescita costante

Pochi dubbi sul fatto che proprio la compagine palermitana sia la vera sorpresa stagionale: «Ho visto i giocatori crescere, già a partire dal ritiro estivo, grazie al lavoro di mister Ferraro. Di certo non pensavo potessimo esprimere un calcio così importante e, allo stesso tempo, schierare costantemente cinque o sei Under in campo. Dispiace solamente che questo finale di campionato sia stato rovinato da queste sconfitte».

Gioco alternativo

Un calcio alternativo, frizzante e soprattutto divertente, basti pensare che l'Athletic Palermo vanta il secondo miglior attacco con ben 53 marcature (quasi due a partite) concedendo però qualcosina dietro, a conferma di come questa sia una squadra aperta. Una filosofia di gioco che spiega lo stesso Perinetti: «Rischiamo tanto perché giochiamo con il pressing alto, dunque ci prendiamo dei rischi in ripartenza ma questi, finché abbiamo giocato, sono rischi calcolati anche perché abbiamo fatto buone prestazioni basti pensare che abbiamo fatti tanti gol ma nessuno dei nostri giocatori è in doppia cifra, ciò vuol dire che tutti hanno partecipato all'azione offensiva».

Insomma, è l'inizio di un percorso per questo club: «Il motivo per cui mi hanno chiamato e sono venuto è proprio questo, ovvero stilare un programma ben definito e cercare di svilupparlo insieme».