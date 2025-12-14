Una vittoria nelle ultime otto giornate e un trend che è diventato davvero pesante da sostenere per la Vibonese, scivolata a centro classifica e sempre più fuori dalla zona play off. I rossoblù cado anche allo stadio Luigi Razza e cedono per 1-2 contro il Gela.

Il primo tempo

Qualche novità nell'undici iniziale rossoblù con Loza tra gli interpreti nella difesa a quattro mentre il tridente d'attacco, invece, ritrova capitan Balla dopo la squalifica insieme a Sasanelli e Marsico. Nella controparte siciliana reparto offensivo affidato a Mbakogu.

Partita che inizia subito in maniera pimpante e con ritmi vivaci sia da una parte che dall'altra, a conferma di come la posta in palio è importante per entrambe. l'occasione più nitida però è del Gela che, al decimo minuto, si rende pericolosa con una manovrata azione offensiva sulla trequarti e con Mabkogu che apre largo sulla destra dove si fionda Gigante che arriva in area i maniera insidiosa con il pallone tra i piedi ma non riesce a concretizzare. Qualche minuto dopo si fa vedere la Vibonese con un velenoso tiro dalla distanza di Di Gilio. La gara si sblocca al 20' pt e con i siciliani che trovano il vantaggio: gran botta dal limite di Giacomarro che supera Ferilli. Dura però solo cinque minuti il vantaggio ospite dal momento che, al 25' pt, la squadra di mister Esposito perviene al pareggio: cross lungo su calcio d'angolo che trova però Caiazza defilato in area di rigore. Il difensore tenta forse inizialmente un nuovo traversone che si concretizza però in rete dopo una decisiva deviazione. Sì va con questo parziale all'intervallo.

Il secondo tempo

Ripresa senza rilevanti modifiche negli interpreti, ma con una Vibonese più decisa e intraprendete e che si fa subito vedere dalle parti di Minuss, come al secondo minuto cn un tentativo dal limite di Dicorato. Al decimo ghiotta occasione per il Gela, con Ferilli un po' timido su un pallone alto e con Mbakogu che, all'altezza del dischetto, da terra conclude alto. All’alba della mezz'ora calcio di punizione di Bucolo ma nulla di fatto. Alla mezz'ora arriva però la doccia fredda, ovvero il nuovo vantaggio siciliano con Mbakogu che fa sprofondare la Vibonese.

Il tabellino

VIBONESE: Ferilli; Dicorato, Caiazza, Loza (35' st Santoro), Keita; Di Gilio, Bucolo, Bonotto (35' st Dick); Sasanelli, Balla, Marsico (23' st Galita). A disp.: Marano, De Salvo, Del Bello, Fiumara, Fragaà, Montenet. All. Esposito

GELA: Minuss; Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino; Maltese (32' st Petta), Cangemi (37' st Bollino), Giacomarro; Aperi, Gigante (34' pt Teijo), Mbakogu. A disp.: Colace, Ferrigno, Martinenko, Catanzaro, Sino, Vespa. All. Misiti

ARBITRO: Luka Meta di Vicenza (assistenti Giuseppe Lentini di Milano e Roberto Infante di Castellamare di Stabia)

MARCATORI: 20' pt Giacomarro, 25' pt Caiazza, 31' st Mbakogu

NOTE: Rec.: 2' st-4’ st