Oltre 200 gare sono state disputate al palazzetto Kennedy. Il maestro Antonio La Torre ha schierato una squadra composta da 17 atleti, tutti impegnati in due gare ciascuno

Nello scorso fine settimana il palazzetto Eunice Kennedy Shriver di Siderno ha ospitato la terza edizione del Campionato regionale Calabria interstile di karate, appuntamento annuale ormai consolidato e atteso da tutto il movimento marziale calabrese. L’evento, organizzato dall’Acsd Arti marziali Melito Porto Salvo sotto la guida del maestro Angelo Surfaro, si è svolto con il patrocinio di C.S.A.In. e la collaborazione del Dipartimento Karate nazionale del Centro nazionale sportivo Libertas, confermando un livello organizzativo di grande qualità.

A caratterizzare questa edizione è stato anche l’utilizzo del portale Global Karate Ranking, sviluppato dal maestro Bruno Martino, che ha permesso la gestione gratuita e completamente digitalizzata delle iscrizioni per tutte le società partecipanti. Una scelta innovativa che ha semplificato le procedure, garantendo precisione, trasparenza e un modello organizzativo moderno e replicabile.

Oltre 200 gare in programma

La partecipazione è stata ampia e rappresentativa dell’intero territorio regionale, con oltre duecento gare in programma. La delegazione più numerosa è stata quella della New World Karate Trotta, seguita nell’ordine dall’Acsd Arti Marziali Melito, dalla FreeLife, dall’a.s.d. Centro Sportivo Karate, dall’asd Tropheum Karate Club, da asd Sportivamente, dal Dojo Tamashi e dall’esordiente Pizzo esd. Numeri che testimoniano la vitalità del karate calabrese e la capacità delle società di coinvolgere giovani e adulti in un percorso sportivo strutturato.

Tra le realtà presenti, l’Asd Tropheum Karate Club di Santa Domenica di Ricadi, guidata d al maestro Antonio La Torre, ha schierato una squadra composta da 17 atleti, tutti impegnati in due gare ciascuno. I più piccoli hanno partecipato alle prove di percorso e kata, mentre gli atleti più grandi si sono confrontati nel kumite e nel kata.

I buoni risultati della Tropheum

Le prestazioni della Tropheum sono state di altissimo livello, a partire dagli Under 7, che hanno conquistato il podio in tutte le categorie grazie alle prove di Sole Loiacono, Gabriele Bruzzese, Michele La Torre, Amedeo Loiacono, Elio Paparatti e Niccolò Violante. Anche gli Under 9 hanno brillato sia nel kata sia nel kumite: nelle categorie femminili sono salite sul podio Elena Stella e Delia Bova, mentre nelle categorie maschili si sono distinti con una pioggia di medaglie Joseph Barritta, Roberto Buttafuoco e Samuele La Torre, protagonisti di gare combattutissime.

Nella categoria Under 10 maschile, Raffaele Staropoli è andato a medaglia con una prova solida e ben condotta, mentre nella Under 11 femminile Amelia Ostone e Chloe Tavella hanno conquistato il podio grazie a esecuzioni precise e determinazione. Tra i più grandi, nella Under 13, Francesco Carmine Antonio Di Bella e Domenico Pontoriero hanno raggiunto il podio con risultati importanti, confermando la loro crescita tecnica, mentre nella Under 15 il veterano dell’Asd Tropheum Lorenzo Pontoriero ha dimostrato esperienza e coraggio con una prestazione autorevole.

Il bilancio complessivo dell’Asd Tropheum Karate Club – si legge in un comunicato del sodalizio sportivo – è stato estremamente positivo: grazie alle numerose medaglie conquistate in tutte le categorie, la società ha ottenuto un prestigioso terzo posto assoluto tra le associazioni presenti. Un risultato che premia il lavoro del maestro La Torre, l’impegno degli atleti e il percorso di crescita costante che la Tropheum sta portando avanti nel panorama regionale.