Spettacolo, imprevedibilità e tantissimo entusiasmo a Soriano per la prima edizione della Mini Kings League. Il torneo di minipalla sta conquistando atleti e appassionati grazie a un format dinamico e fuori dagli schemi, arricchito da regole alternative come le carte bonus utilizzabili durante le gare e gli attesissimi rigori presidenziali, calciati obbligatoriamente dai patron delle squadre.

Un’iniziativa pensata per unire sport e socialità da giovani intraprendenti, capace di coinvolgere una platea vastissima suddivisa in quattro categorie: Queens (Junior femminile), Rookies (Junior maschile), Elite (Allievi 11-15 anni) e Kings (Senior).

Categoria Kings: il quadro dei gironi

La fase a gironi sta per emettere gli ultimi verdetto e ha già incoronato le prime formazioni certe di un posto ai quarti di finale.

Nel Girone A, "Monarbilità" viaggia verso la qualificazione a quota 3 punti insieme a "M&M's", ma con il vantaggio di una partita ancora da recuperare. Chiude la classifica "Ciccio sul fiume" a quota zero. Quanto al girone B, comando a braccetto per "Premur" e "Piosenzalele", entrambe a quota 6 punti e con un piede e mezzo ai quarti. Speranze ridotte al lumicino per "Barcelnonna" (3 punti), mentre è già aritmeticamente eliminata "Meridionale Legnami".

Nel girone C pass già in tasca per "Six Seven Kings", prima forza del raggruppamento a 6 punti. Bagarre per il secondo posto tra "Piccoletto Candy" e "Bar Nardo" (entrambe a 3 punti, ma con quest'ultima che deve recuperare una gara). Fuori dai giochi "5 stelle". Infine, nel girone D, dominio assoluto per "The Assassin", che chiude in vetta a quota 6 staccando il pass per la fase finale. L'ultimo posto disponibile scatenerà una bagarre a tre tra "Nonna Mariangela", "Vazzano" e "Seleçao".

Classifica Marcatori: Inzillo in doppia cifra

Competitiva anche la classifica cannonieri che vede, al momento un unico bomber in doppia cifra: Domenico Inzillo. Proprio lui ha trascinato, a suon di gol, "The Assassin" ai quarti di finale. Al secondo posto, ma con tre reti di ritardo, ecco Domenico Mazzotta di "M&M's" mentre sul gradino più basso del podio c'è Pio Mezzatesta, che gioca per "Piosenzalele", con otto centri fino a questo momento.

Seguono Domenico Cirtiu (The Assassin) a quota 7, Luca Giurlanda (Piosenzalele) a 6 e infine Francesco Macrì (Ciccio su Fiume), Vincenzo Primerano (The Assassin) e Antonino Turcaloro (Piosenzalele) tutti a quota 5.

Con il tabellone ad eliminazione diretta ormai alle porte, la Mini Kings League si appresta a regalare le sue serate più calde e decisive.

La classifica dei gironi

GIRONE A: Monarbilità 3, M&M's 3, Ciccio sul fiume 0

GIRONE B: Premur 6, Piosenzalele 6, Barcelnonna 3, Meridionale Legnami 0

GIRONE C: Six Seven Kings 6, Bar Nardo 3, Piccoletto Candy 3, 5 Stelle 0

GIRONE D: The Assassin 6, Nonna Mariangela 3, Vazzano 0, Seleçao 0