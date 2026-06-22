Un fine settimana da protagonista per la Asd Nuoto Acsi Pizzo, che torna dalla prestigiosa Dino’s Challenge di Praia a Mare con un risultato di assoluto rilievo. La manifestazione di mezzo fondo sprint in acque libere, andata in scena il 21 e 22 giugno e organizzata da Asd Aqa Cosenza in collaborazione con la Regione Calabria, ha richiamato centinaia di nuotatori provenienti da numerose realtà sportive del territorio e non solo.

A rappresentare il sodalizio napitino sono state le atlete Daniela Bilotta e Caterina Brasca, protagoniste di una prova affrontata con «entusiasmo e determinazione» in un contesto tecnico e agonistico di alto livello.

A brillare sulle acque di Praia a Mare è stata soprattutto Daniela Bilotta, autrice di una prestazione che le è valsa la medaglia d’oro nella categoria juniores. L’atleta della Asd Nuoto Acsi Pizzo ha affrontato la distanza del miglio chiudendo la gara in 32 minuti e 15 secondi, un tempo che le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio.

Un successo che assume un significato particolare perché, come sottolineato dalla società, «premia l’impegno, la costanza e la preparazione dell’atleta», confermando al tempo stesso «il valore del lavoro svolto dalla Asd Nuoto Acsi Pizzo» nel percorso di crescita e formazione dei propri giovani talenti.

Positiva anche la prova di Caterina Brasca, che ha contribuito a rappresentare i colori del club napitino in una competizione caratterizzata da un elevato livello tecnico.

La Dino’s Challenge si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario regionale del nuoto in acque libere. Una competizione che, anno dopo anno, continua a richiamare atleti e società da diverse realtà sportive, offrendo «l’opportunità di confrontarsi in un contesto di grande fascino e prestigio» e rappresentando una vetrina di riferimento per il movimento natatorio calabrese.

Per la Asd Nuoto Acsi Pizzo, il trionfo di Daniela Bilotta e la partecipazione di Caterina Brasca rappresentano un motivo di orgoglio e un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso sportivo intrapreso, con risultati che confermano la qualità del lavoro svolto e la crescita costante del settore agonistico.