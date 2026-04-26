Come ogni anno, al termine dei campionati di Seconda e Terza Categoria, le vincenti dei rispettivi campionati si affrontano per la Supercoppa Provinciale. A contendersi il trofeo, quest'anno, erano il Tropea (vincente del campionato di Seconda Categoria) e la Fulmine Sorianello (vincente del campionato di Terza Categoria) allo stadio Marzano di Vibo Marina.

La partita

Dopo aver conquistato il trofeo lo scorso anno, la compagine tropeana campione in carica si ripete anche stavolta difendendo il titolo e alzando nuovamente al cielo la coppa. Tanto entusiasmo invece per la Fulmine Sorianello, che giocava questa partita per la prima volta nella sua storia, con la dolce suggestione di scrivere un altro storico capitolo dopo quello della promozione.

Se tutto faceva pensare a una partita che poteva andare in un'unica direzione, non è stato invece così. Passano sei minuti e i campioni in carica la sbloccano con Scrugli, andando al riposo in vantaggio. La compagine delle preserre però non demorde e a due minuti dalla fine, quando ormai sembrava tutto perduto, bomber Carchidi fa 1-1 e allunga il match ai tempi supplementari. Proprio all'extra time a fare la differenza è la qualità e la rosa più lunga del Tropea che prima torva il nuovo vantaggio con Il Grande e poi il definitivo tris con Mandaglio. Può allora partire la festa e, per il secondo anno consecutivo, la Coppa va in riva alla costa degli déi.