Primo punto in campionato per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Arriva sul campo della Gas Sales Piacenza al termine di una gara combattutissima che i giallorossi di coach Cichello riescono a portare al tie-break dopo essere andati sotto di due set e aver avuto ragione dei padroni di casa al termine di un incredibile quarto parziale chiuso sul 36-38 dopo aver annullato tre match point a Stankovic e compagni. Al quinto set, tuttavia, ad avere la meglio sono proprio gli emiliani che chiudono i giochi sul 15-10. Vibo parte bene in avvio di gara ma una serie positiva di Stankovic annulla il vantaggio iniziale dei calabresi e permette ai padroni di casa di guadagnare un buon margine e giocare in tranquillità. Gli ospiti faticano in attacco, Piacenza trova 10 punti con la coppia Stankovic-Kooy e un 25-18 che non ammette repliche nella prima frazione. Il secondo parziale è ancora più semplice per gli emiliani. Piacenza parte forte e vola subito sul 10-5, con Krsmanovic e Stankovic che vestono i panni dei protagonisti. Sul 17-11 i padroni di casa sono vittima di un black out e Vibo risale trascinata da Defalco (miglior realizzatore del match) e Hirsch fino al 18-20. Poi Nelli diventa assoluto protagonista: un attacco e tre ace consecutivi lanciano Piacenza a un set dal successo pieno. Ma al cambio di campo l’opposto si infortuna e lascia spazio a Fei, i biancorossi accusano un calo psicologico e per la prima volta si trovano a rincorrere. Nel finale Vibo è brava a guadagnarsi un break che mantiene fino al 25-20. La quarta frazione è la più entusiasmante, Tonno Callipo avanti per quasi tutto il parziale viene raggiunta dagli ospiti a 23, poi il cambio palla la fa da padrone per una serie infinita di scambi. La Gas Sales ha a disposizione tre match point che la formazione di Cichello annulla e un errore in ricezione mette fine all’interminabile parziale con il 38-36 dei calabresi. Ma al tie break Piacenza ritrova Stankovic al servizio (doppio ace per il 4-1), e poi da Berger finisce il lavoro. L’errore di Vibo al servizio regala infine la prima storica vittoria alla nuova Piacenza in Superlega e vale il primo punto per la Tonno Callipo che muove finalmente la classifica.

Il tabellino della gara

GAS SALES PIACENZA-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: 3-2 (25-18, 25-18, 20-25, 36-38, 15-10)

GAS SALES PIACENZA: Kooy 20, Krsmanovic 12, Nelli 9, Berger 14, Stankovic 18, Cavanna 6; Scanferla (L), Paris, Fei 14, Botto, Copelli, Yudin, Fanuli (L). Ne: Tondo. Allenatore: Gardini

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Mengozzi 7, Baranowicz 1, Defalco 21, Chinenyeze 14, Aboubacar 4, Carle 1; Rizzo (L), Ngapeth 6, Hirsch 18, Vitelli, Sardanelli (L). Ne: Marsili e Pierotti. Allenatore: Cichello

ARBITRI: Saltalippi e Sobrero

NOTE: Spettatori: 2000. Durata set: 30’, 29’, 29’, 48’, 21’. Tot. 157’ Mvp: Stankovic

