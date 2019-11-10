Dopo essere andati sotto per 2 set a zero, i calabresi trovano la parità con un interminabile quarto parziale vinto sul 38-36. Ma al quinto hanno la meglio i padroni di casa della Gas Sales

Primo punto in campionato per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Arriva sul campo della Gas Sales Piacenza al termine di una gara combattutissima che i giallorossi di coach Cichello riescono a portare al tie-break dopo essere andati sotto di due set e aver avuto ragione dei padroni di casa al termine di un incredibile quarto parziale chiuso sul 36-38 dopo aver annullato tre match point a Stankovic e compagni. Al quinto set, tuttavia, ad avere la meglio sono proprio gli emiliani che chiudono i giochi sul 15-10. Vibo parte bene in avvio di gara ma una serie positiva di Stankovic annulla il vantaggio iniziale dei calabresi e permette ai padroni di casa di guadagnare un buon margine e giocare in tranquillità. Gli ospiti faticano in attacco, Piacenza trova 10 punti con la coppia Stankovic-Kooy e un 25-18 che non ammette repliche nella prima frazione. Il secondo parziale è ancora più semplice per gli emiliani. Piacenza parte forte e vola subito sul 10-5, con Krsmanovic e Stankovic che vestono i panni dei protagonisti. Sul 17-11 i padroni di casa sono vittima di un black out e Vibo risale trascinata da Defalco (miglior realizzatore del match) e Hirsch fino al 18-20. Poi Nelli diventa assoluto protagonista: un attacco e tre ace consecutivi lanciano Piacenza a un set dal successo pieno. Ma al cambio di campo l’opposto si infortuna e lascia spazio a Fei, i biancorossi accusano un calo psicologico e per la prima volta si trovano a rincorrere. Nel finale Vibo è brava a guadagnarsi un break che mantiene fino al 25-20. La quarta frazione è la più entusiasmante, Tonno Callipo avanti per quasi tutto il parziale viene raggiunta dagli ospiti a 23, poi il cambio palla la fa da padrone per una serie infinita di scambi. La Gas Sales ha a disposizione tre match point che la formazione di Cichello annulla e un errore in ricezione mette fine all’interminabile parziale con il 38-36 dei calabresi. Ma al tie break Piacenza ritrova Stankovic al servizio (doppio ace per il 4-1), e poi da Berger finisce il lavoro. L’errore di Vibo al servizio regala infine la prima storica vittoria alla nuova Piacenza in Superlega e vale il primo punto per la Tonno Callipo che muove finalmente la classifica.

Il tabellino della gara

GAS SALES PIACENZA-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: 3-2 (25-18, 25-18, 20-25, 36-38, 15-10)

GAS SALES PIACENZA: Kooy 20, Krsmanovic 12, Nelli 9, Berger 14, Stankovic 18, Cavanna 6; Scanferla (L), Paris, Fei 14, Botto, Copelli, Yudin, Fanuli (L). Ne: Tondo. Allenatore: Gardini

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Mengozzi 7, Baranowicz 1, Defalco 21, Chinenyeze 14, Aboubacar 4, Carle 1; Rizzo (L), Ngapeth 6, Hirsch 18, Vitelli, Sardanelli (L). Ne: Marsili e Pierotti. Allenatore: Cichello

ARBITRI: Saltalippi e Sobrero

NOTE: Spettatori: 2000. Durata set: 30’, 29’, 29’, 48’, 21’. Tot. 157’ Mvp: Stankovic