Su iniziativa del locale Tennis club scenderanno in campo Giannicola Misasi e Andrea Grazioso, due tra gli atleti più forti nel panorama regionale

Il grande tennis calabrese prossimamente di scena a Maierato, nell’impianto sportivo Polivalente, dove sabato 22 dicembre alle ore 16 si terrà un match-esibizione tra due dei più forti giocatori della regione, ospiti dell’evento “Tennis top player Calabria”. A promuovere l’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione di tutti i soci, il Tennis club Maierato guidato dal presidente Enrico Barbieri. In campo, davanti ad appassionati e curiosi, scenderanno Giannicola Misasi, giovanissimo astro nascente del tennis calabrese, e Andrea Grazioso, altro forte atleta di casa nostra. Spettacolo assicurato per quanti affolleranno le tribune dell’impianto coperto di Maierato – che durante tutto l’anno ospita numerose iniziative, tornei e corsi – e che si ritroveranno ad ammirare le giocate di due tennisti che si piazzano al posto 110 (Grazioso) e 317 (Misasi) nel circuito dei tornei Itf con una classifica Fit rispettivamente di 2.1 e 2.3. L’iniziativa rientra nell’evento di fine anno promosso dal Tennis Club di Maierato che chiamerà a raccolta i propri soci per una serata all’insegna dello sport e della convivialità.