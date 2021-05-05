Hanno trionfato nelle rispettive categorie al Master regionale disputatosi a Lamezia Terme nei giorni scorsi. Rappresenteranno la Calabria a Milano Marittima

Si è disputato a Lamezia Terme, nei tre circoli della città (Viola Tennis & Sports, Circolo Tennis Lamezia e Sporting Club Lamezia) il Master regionale Calabria dei Campionati Italiani FITPRA. «Una collaborazione – si legge sul sito della Federazione italiana tennis – che ha generato la possibilità di giocare in sei splendidi campi in terra rossa, sotto il primo caldo sole di maggio, con l’accoglienza che un evento del genere merita.

Le nove categorie in gara ci hanno fatto assistere ad un bel tennis, con 125 iscritti, provenienti da tutta la regione, che hanno combattuto duramente per un posto al master nazionale».

Le categorie regine della manifestazione, All Star maschile e femminile, si chiudono con due giovanissimi vincitori, Giuseppe Fino (14) e Marta Vignola (18), che superano in finale rispettivamente Michele Calabrò e Miglena Kalcheva. Il pass per l’Open maschile lo stacca Stefano Cataldo, di Siderno (RC), superando in finale 41 42 Giuseppe Oliverio, dopo aver vinto contro Santagata e Fiorenza. Lucia Saturno e la vibonese Tiziana Silvestri (Tennis club Maierato) potranno rappresentare la Calabria per la categoria Open Femminile, avendo giocato la finale e avendo la prima battuto la seconda 43-42.



Le categorie Entry Level vengono conquistate dal vibonese Luigi Caccamo (Tennis club Maierato) e Caterina Toscano. Caccamo vince anche il Doppio Maschile, con Pasquale Dotro (Tennis club Maierato), battendo in finale i crotonesi Cantafora e Franciò. Bis di vittorie nelle categorie di Doppio Femminile e Doppio Misto per Emmarita Grasso, in coppia con Irene La Puzza e Michele Calabrò. «Complimenti a tutti i partecipanti, soprattutto ai finalisti, che avranno la possibilità di giocare a Milano Marittima il prossimo giugno, per rappresentare la Calabria».

